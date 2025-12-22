Congestión en vía a la costa por siniestro vial: ¿qué pasó en este sector del norte?

En esta vía de ingreso a Guayaquil son constantes los siniestros viales, sobre todo por el exceso de velocidad

La congestión vehicular se registra a diario en vía a la costa, en el ingreso a Guayaquil.

Inicio de semana laboral y en la vía a la costa los siniestros viales no cesan. En la mañana de este lunes 22 de diciembre se registró un percance con un automóvil.

El sistema de emergencias ECU-911 informó, a las 11:16, que un vehículo se había volcado en el kilómetro 12 de esta vía de acceso a Guayaquil.

La entidad indicó que se había coordinado la asistencia con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública.

#Guayaquil | Una alerta a la línea única 9-1-1, reportó un vehículo volcado en el Km 12 de la Vía a la Costa. Se coordinó con @ATM_Transito, @Salud_CZ8 y @BomberosGYE la atención en el sitio.



Las unidades se encuentran en el lugar en estos momentos.



Existe congestión… pic.twitter.com/QbAWDHnetT — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) December 22, 2025

El ECU-911 señaló que el incidente de tráfico produjo congestión en este punto de vía a la costa, algo que se ha vuelto cotidiano en esta zona del noroeste.

La ATM precisó que el volcamiento se dio cerca del restaurante Los Portones, en el sentido hacia el peaje.

En este punto de la vía se registró el volcamiento vehicular

Siniestros viales no paran en vía a la costa

Prácticamente todas las semanas ocurren siniestros viales en esta vía, que atraviesa zonas residenciales y comerciales.

Una de las principales causas es el exceso de velocidad. Debido a que no existen radares, y se espera aún que se los retome en el país, no hay un mecanismo de control efectivo que permita reducir la siniestralidad.

Uno de los más recientes incidentes viales sucedió el pasado viernes 12 de diciembre, cuando Jeremy Macías Sánchez atropelló en motocicleta a un peatón, quien falleció.

Su detención terminó en un hecho violento, cuando una docena de sujetos se lo quitaron a la fuerza a los agentes de la ATM, que lo habían llevado hasta el complejo judicial de Florida Norte.

