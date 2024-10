La comunidad geek aumenta en Guayaquil y quiere más espacio

El Puerto Principal se ha convertido en escenario para grandes eventos, como la ComicCon, Budokan y próximamente recibirá a la banda japonesa Flow, que interpretó varias canciones para la serie anime, Naruto. Este crecimiento, en la última década, ha generado alegría entre los fanáticos de la ciencia ficción, pero consideran que los espacios, la diversificación de estos eventos y la escala de los mismos aún puede ser mejor.

Entre el 2000 y 2010, muchos de estos actos pasaban desapercibidos por la ciudadanía, pues eran ferias hechas por fanáticos, sin mayor producción, organización, y donde predominaba la venta de comida, figuras o chucherías relacionadas al anime o historietas.

La comunidad de aquel entonces era más reservada por el prejuicio de que seguir estas series era un sinónimo de ser “rarito” o un “seguidor del diablo”, debido a que los adultos de aquel entonces creían que series como Pokémon, Naruto, Batman, entre otros, tenían mensajes ocultos de índole satánico o te hacían más violento. Ahora, el escenario es otro. “Hoy en día es más común hablar libremente de estas aficiones, pero antes te veían mal si lo mencionabas”, comenta Danilo Cabrera.

Visitas En el caso de Budokan, su primera edición en 2012 reunió a 2 mil fanáticos. Este año recibió a más de 28 mil personas.



Pero después del 2015 estas ferias evolucionaron, incluso llegan celebridades como el cantante y actor Drake Bell, Frankie Muniz (actor de Malcolm in The Middle) y artistas japoneses como CODA, intérprete de canciones de intro de la conocida serie de anime Jojo’s Bizarre Adventure.

Varios de los eventos de K-Pop son hechos por fans y no siempre triunfan por la falta de promoción. Es necesaria la intervención del sector público y privado para estas actividades.

Ana Paula Chuzán

ciudadana

Pese a todo esto, la ciudadanía ve necesario que estos eventos se vean diversificados y no amasados en un solo evento. Creen que hay espacio para que más de estas aficiones puedan desarrollarse de manera individual, como es el caso del Cosplay, K-Pop, anime, historietas, comida asiática, juegos de cartas como ‘Yu-gi-oh!’ o Pokémon, y más, pero apuntan a que esto crezca de mano de la empresa pública y privada.

Un ejemplo claro de esto son las competencias del juego de cartas ‘Yu-gi-oh!’, que cada año realiza duelos regionales para un certamen internacional. Este año se llevará a cabo en un torneo llamado YCS (Yu-Gi-Oh! Championship Series), que trae a varios ciudadanos extranjeros.

Situación Organizadores afirman que faltan sitios en la ciudad y más difusión

Tanto para los fanáticos como para la ciudadanía en general, esto puede representar un potencial turístico. “Vienen varias personas y si hacen más de estos torneos también da para que aún más gente venga en los próximos años y más ciudadanos se interesen en este hobby. Lo que pueden hacer es darle más espacios o promocionar esta clase de actividades, porque apoyan a toda una comunidad a crecer”, asegura el guayaquileño Jean Piere Rodríguez.

Mientras que Julián Palacios considera que además de diversificar estos actos, también es necesario que las ferias realicen eventos que congreguen a todos. “Siempre se va en grupos a estas convenciones, pero cuando no están disponibles, muchas veces se desiste de ir. Yo creo que además de hacer ferias de hobbies específicos, hay que incentivarlos a ir solos y que en la feria se hagan actividades grupales para incluir a las personas”.

K-Pop en el Puerto Principal

Además de hacer más eventos diversos, es necesario que también hagan actividades que incluyan a los grupos y los que van solos, que incentiven a la gente a ir sin otros.

Julián Palacios

ciudadano

Daniela Arroyo, en cambio, una fanática y bailarina de K-Pop, considera que dentro de las mismas ferias se observa muchas veces concursos de coreografías de bandas al estilo K-Pop, cosa que por sí sola podría ser una feria aparte y generar más espacios para los jóvenes.

“Hay muchos que quieren ferias de K-Pop aparte, no solo como uno de los eventos que ocurren en las ferias, sino que toda una feria gire en torno a ello, pero como las pocas ferias que se hacen son elaboradas por fans, no hay mucha difusión o espacios adecuados, porque usualmente son hechas en canchas sintéticas, por lo que se quedan en cuatro paredes sus actos y nadie más los ve”, explica.

A Priscilla Vera le interesa mucho las ofertas de comida disponibles. Ella comenta que su deseo es que haya más eventos con temática de la gastronomía asiática, como fue el caso de la feria Umai. “En cada feria siempre hay unos cuantos puestos de comida asiática, es delicioso lo que hacen, pero yo quiero más, así como fue el caso de Umai. Ese día comí y lo disfruté como nunca. Y no solo van los otakus, va todo tipo de ciudadanos”, asevera.

Sin embargo, no solo los ciudadanos consideran que aún falta desarrollar este tipo de cultura en la ciudad, los organizadores de estas convenciones, como David Avilés y Fernando Flores, organizadores de Budokan y ComicCon Ecuador, respectivamente, coinciden que uno de los problemas actuales es la falta de espacios para instalarse y realizar estos eventos en Guayaquil.

“Es complicado, muchas veces por precios y espacios no se puede hacer en otros lugares y la única alternativa es el mismo lugar de siempre. Se sube de nivel con las presentaciones, pero no hay cómo hacerlo con el escenario, porque no hay más opciones”, revela Avilés.

Flores agrega que también es necesaria la difusión de estos contenidos, de los eventos y de las series de ciencia ficción, para que así más personas se sientan atraídas a estas convenciones. “Guayaquil es donde existe más pasión por estos medios, por eso siempre se ve a cientos de cosplayers, artistas gráficos, y comercios dirigidos a este nicho. Lo que actualmente falta, es más difusión”, concluye.

