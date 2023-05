“Es igual de estratégico que el ajedrez o el póker”, “es un antiestresante eficaz” o “es una afición que no cualquiera saber jugarlo” son las palabras con las que una comunidad ‘poco común’ describe a su hobbie favorito; que aunque está ligada a la estrategia y en pensar en una infinidad de movimientos, poco tiene que ver con el ajedrez. Se trata de los juegos de cartas de fantasía o series de ciencia ficción como Yu-Gi-Oh, Magic o Pokémon, cuyo nicho está arraigado ahora en la ciudad.

Esta es una de las comunidades ‘ frikis ’ que existen en la ciudad, advierten los mismos jugadores; que ven con alegría cómo las agrupaciones han ido creciendo y ganando un espacio que facilita, entre otras cosas, la convivencia.

Hay quienes no juegan con estas cartas, pero las compran para venderlas a mayores precios al momento de que dejen de ser producidas.



Allá por el año 2005 y 2008, no era tan común como ahora ver a los adolescentes reunirse en los centros comerciales como Mall del Sol y San Marino para jugar con sus mazos, intercambiar cartas y comprar en los locales que expenden estos artículos, que pueden costar entre los 3,50 y 25 dólares, o hasta más (a veces una sola puede costar 100 dólares, por la rareza y fuerza que representa en el juego). Ahora las agrupaciones, conformadas por adolescentes y adultos jóvenes, proliferan.

Juegan en esos mismos sitios, pero también en los parques públicos o de sus ciudadelas; en los exteriores de los colegios, fuera del horario de clases; y en establecimientos especializados para la venta y reunión de estos juegos.

Es impresionante descubrir la cantidad de personas que llegas a conocer por tener uno de estos ‘gustos raros’. En Guayaquil tengo un grupazo de amigos. Es increíble esta afición.

Walter Herrera, ciudadano



Lugares como KensPlace y Duelist Place, ubicados en el corazón de la ciudad, y Battle Tower, en el norte, son un ejemplo de los más visitados.

“En Battle Tower comenzamos como un grupo chiquito que hacía duelos en una casa de los administradores. Seis años después nos pasamos a nuestro local en Samanes, y desde entonces las visitas y la comunidad solo sigue creciendo”, destaca Alfonso López, uno de los administradores.

“Llegué a este mundillo, no por la serie de Yu-Gi-Oh, sino por un compañero que se compró estas cartas cuando estaba en segundo de básica. Por seguirle el dúo, yo también me compré y así comenzamos. Él lo fue dejando, pero yo fui el que más se enganchó. Ahora llevó más de 10 años y no me arrepiento”, relata Ismael Moscoso de 24 años; quien anda pendiente cada que salen al mercado las ‘herramientas’ para adquirirlas.

Este pasatiempo ha resultado antiestresante. Me relaja y despeja la mente. Jugar con amigos, ya sea en línea o en locales, es suficiente para ‘sanar’ mi mente.

Jean Piere Rodríguez, ciudadano



“Los sobres son baratos, pero he invertido más de 3.000 dólares en solo dos juegos de cartas en los últimos cuatro años”, asegura Miguel Arteaga, de 26 años. Los aficionados de este y otros juegos reconocen haber invertido una suma similar.

Uno de los juegos de cartas que más se juega y que más aficionados une, al punto de realizar competencias nacionales e internacionales es Yu-Gi-Oh, de la empresa japonesa Konami.

¿Pero a qué se da esta comparación con juegos como el póker o ajedrez? Pues estos recopilan una serie de reglas y cartas con una función específica; que a decir de los guayaquileños los ha motivado a ser más analíticos y usar la lógica incluso en escenarios cotidianos.

“Hay varios tipos de cartas, cada una con una función. No se trata solo de meter cartas porque sí, hay que pensar cada movimiento porque tu oponente puede tener una ‘as’ para la jugada que harás y otra para la siguiente, y así hasta que te gane. Por eso muchos lo comparamos con el ajedrez y el póker, ya que al sacar la ‘mano’ de tu mazo, no sabes qué te llevas y tienes que cuidar que no lean tu siguiente movimiento”, relata Mario Arellano, de 19 años, y jugador.

Los aficionados coinciden en haberse llevado la sorpresa de que Guayaquil esté abierto a estos espacios y cuente con gente que desde ya apunta en atraer, a través de estos, al turista. “La Cómic Con lo ha hecho. Me parece espectacular que la ciudad en un futuro cercano pueda ser el refugio de todos los amantes de estos juegos de la región. Podría hacerse una convención en pleno malecón o en la misma calle Panamá o en las áreas verdes de la Espol. Solo pensarlo me emociona. Será un enganche seguro a que vengan y recorran el Puerto Principal”, señaló Douglas Albán, de 23 años.