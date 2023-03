La Comic Con Ecuador está a punto de recibir a uno de los villanos más icónicos de la televisión. El actor estadounidense Giancarlo Esposito, famoso por su papel como Gus Fring en la serie Breaking Bad, estará presente en el evento que se celebrará en Guayaquil del 4 al 6 de agosto de 2023.

Esposito es un actor que ha participado en una gran cantidad de producciones exitosas. Además de Breaking Bad, también ha interpretado al antagonista Moff Gideon en la exitosa serie The Mandalorian del universo de Star Wars y ha tenido papeles destacados en series como Better Call Saul, The Boys y Once Upon a Time.

Esposito también se hizo conocido por ser el dueño de una cadena de restaurantes ficticios llamada "Los Pollos Hermanos". El personaje de Gus era un empresario aparentemente exitoso que utilizaba su cadena de restaurantes como fachada para sus actividades delictivas. Los "Pollos Hermanos" se convirtieron en un elemento importante de la serie y en un símbolo de la cultura pop.

Los fans de Esposito tendrán la oportunidad de conocerlo en persona en la Comic Con Ecuador, donde el actor compartirá detalles y anécdotas de su carrera en el mundo del entretenimiento. Además, los asistentes podrán conseguir autógrafos y tomarse fotos con el famoso actor.

Pero Esposito no será el único invitado especial en la Comic Con de Ecuador. El actor Tom Welling, conocido por su papel como Clark Kent en la popular serie Smallville, también estará presente en el evento. Los fans de los superhéroes y la cultura pop no querrán perderse esta oportunidad única de conocer a dos actores icónicos.

Este evento reúne cada año a miles de fans de la cultura pop y el entretenimiento en general. En ediciones pasadas, el evento ha contado con la presencia de invitados de renombre como Christopher Lloyd de Back to the Future e Itziar Ituño de La casa de papel.