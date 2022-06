Videojuegos, un hobby de mucho tiempo y dinero

Pasatiempo. Los jóvenes invierten cantidades grandes en accesorios y consolas, pero para ellos no es un gasto.

Los primeros acercamientos a los videojuegos suelen comenzar con un “vi a un familiar jugar” o “agarré la consola de mi hermano”. A partir de estas experiencias, muchos niños y adolescentes comienzan con un hobby que resulta muy entretenido, pero en el que además los gastos y tiempo invertido suelen resultar exorbitantes.

“Yo comencé con el Nintendo 64 de mi hermana, que luego me lo quedé al darle yo más uso”, recuerda Jaime Muñoz, de 22 años. Él se inició desde temprana edad en este hobby, en el que ha invertido demasiado dinero y aún más tiempo.

El rentable mundo de los videojuegos para móviles Leer más

“Yo siempre jugaba de chiquito, casi que una o dos horas en el día. Y los fines de semana sí me iba un poco más de largo. Pero cuando comencé el colegio, más o menos a los 12, me conectaba a mis consolas por 5 o 6 horas entre semana. Y los fines de semana me encerraba a jugar en línea con amigos”.

Desde que cumplió la mayoría de edad, Jaime ha intentado costear los gastos de su pasatiempo realizando trabajos independientes y de su universidad. Hasta la fecha cuenta con más de 400 juegos, en los que ha invertido 3.500 dólares.

El conocer gente con tus mismas aficiones es algo que siempre me alegra y me mantiene enganchado a seguir jugando, con panas o con extraños que conocí en una partida rápida.

Luis Amador, 22 años

Yo en colegio me sentaba más tiempo a jugar, tenía menos responsabilidades, pero ahora que trabajo, tengo un chance libre y lo uso para jugar y desestresarme, eso me ayuda a seguir el día.

Jaime Muñoz, 22 años

Así mismo Luis Amador, de 22 años, relata sus inicios. De igual forma que Jaime, comenzó por familiares que lo introdujeron a este hobby. “En las reuniones familiares yo veía a mis primos y tíos jugar, y tiempo después unos familiares me regalaron su PlayStation 1”.

Amador explica que tuvo varias consolas, como Gamecube y las diversas versiones del Nintendo DS, llegando a acumular más de 50 casetes de juegos. “Tuve todos estos en su versión física, hasta que comencé a jugar en computadora, y por los precios se me facilitó conseguirlos aún más. Solo para PC tengo más de 300 juegos, en los que he llegado a invertir más de cinco horas al día mientras seguía en colegio”.

Añade que antes de graduarse de bachiller, tuvo un trabajo de medio tiempo que le permitía adquirir accesorios y complementos para su pasatiempo favorito.

Game Awards 2020: estos son los mejores videojuegos del año Leer más

Sin embargo, no todas las personas entran a esta afición porque un familiar los impulsó a jugar cuando eran niños. También hay casos como el de David Badillo, de 15 años, quien empezó jugando pocas horas, pero luego en la adolescencia fue invirtiendo más tiempo. “Yo comencé a dedicarle más o menos seis horas al día para alejarme de varios problemas familiares cuando tenía 12. Y dentro de este mundo ficticio encontré calma, sea solo o en compañía de otros, en línea o en persona”.

Yo antes de los 17 nunca había tocado algún juego de video, sea de consola, PC o celular, pero ese fue mi inicio y la razón por la que sigo jugando es porque no me gusta perder.

Damaris Arcos, 21 años

El sentimiento de competitividad y formar parte de una comunidad en linea, saber que no solo a mi me gusta cierto juego, es lo que me mantuvo enganchado a varios videojuegos.

Julian Palacios, 22 años

La mayoría de consolas que tiene han sido heredadas de sus hermanos mayores, pero el gasto en videojuegos que han hecho sus padres supera los 500 dólares en dos años. “Mis padres a veces me han dado dinero por limpiar los carros y las cisternas de agua que tenemos, además de lo que me dan para Navidad y cumpleaños. Yo con eso ahorraba y gastaba una buena cantidad en juegos o accesorios para mi PC”, explica.

Mientras que la razón de Damaris Arcos, de 21 años, para iniciarse en los videojuegos fue mucho más sencilla. “A los 17 una amiga me dijo que por favor me descargue ‘FreeFire’ por ella. Me quede ‘enviciada’ como por un año. Solo jugaba con mis amigos de colegio durante y al salir de clases. Era divertido”, admite.

Comenta que no fue hasta la pandemia que comenzó a dedicar tiempo y dinero a un juego llamado ‘League of Legends’, en el que ha gastado más de 400 dólares. “Un primo me convenció para jugar, y para matar el aburrimiento le hice caso... Ahora juego seis horas entre semana. Y los sábados y domingos paso pegada al monitor de la PC”.

Arcos comenta que la razón por la que juega no es porque le dé tranquilidad; al contrario, explica que perder le causa muchas veces enojo y frustración, pero esas mismas emociones la impulsan a seguir con esta actividad.

Julián Palacios, de 22 años, relata que no recuerda cuándo tuvo su primera interacción con los videojuegos, pero sí que ‘Mario 64’ fue de los primeros que tuvo en su computadora.

“Yo desde pequeño me manejaba con los juegos de computadora, y eso sigue hasta la fecha. Sin embargo, ahora por las facilidades de Internet y el gran catálogo de juegos, que se ha expandido desde los 90, no me quedo repitiendo el mismo ‘Mario 64’ una y otra vez, sino que ahora hay una variedad inmensa para elegir”.

Afirma que gracias a su trabajo y mayor independencia, ha podido invertir más en su pasatiempo favorito. “Al final del día, lo que más me gusta de los videojuegos es conectarme y hablar con personas que comparten los mismos gustos que yo”.

Todos coinciden en que el gasto se multiplica si incluye el costo de la consola, que puede bordear los $ 1.000, dependiendo el modelo y la actualización.