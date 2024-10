Budokan 2024 arranca en Guayaquil con cultura geek, música y sorpresas

Guayaquil se convierte en el epicentro de la cultura geek con el inicio del Budokan 2024, una de las convenciones más esperadas del año, que reúne a fanáticos del anime, k-pop, cosplay, cómics y videojuegos. El evento, que se alinea con las festividades de independencia de la ciudad, abrió sus puertas el 11 de octubre y se extenderá hasta el domingo 13.

La jornada inaugural contó con la participación de la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, quien, junto a la reina y virreina de la ciudad, realizó el tradicional corte de la cinta roja. Los organizadores del Budokan dieron una cálida bienvenida a los asistentes, destacando su objetivo de congregar a miles de seguidores de diversas comunidades y generar un espacio de encuentro para todos los fanáticos.

Conciertos, nostalgia y grandes sorpresas en el Budokan 2024



El sábado 12 de octubre promete ser una fecha clave, con la presentación del invitado especial Drake Bell, reconocido actor y cantante estadounidense, famoso por su papel en la serie juvenil Drake & Josh.

Otro de los momentos destacados fue el concierto de Adrián Barba, conocido por interpretar los openings y endings de Dragon Ball. Barba emocionó al público con una selección de sus canciones más icónicas, cerrando su presentación con "Ángeles Fuimos". Antes de despedirse, agradeció a la audiencia y expresó: "Extrañaba a mis ángeles de Ecuador".

Al cierre del primer día, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil rindió homenaje al mangaka japonés Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. La orquesta continuó su presentación con temas de One Piece y concluyó con la interpretación de "Sparkle", de la película Your Name.

Zonas temáticas en Budokan 2024

Los asistentes disfrutaron de diversas zonas temáticas que ofrecieron actividades para todos los gustos.

La Zona K-pop fue un punto de encuentro para los amantes de esta cultura, con presentaciones de baile, música en vivo y opciones de gastronomía asiática que invitaron a sumergirse en esta tendencia global.

La Zona Gamer permitió a los visitantes probar el nuevo videojuego Dragon Ball Sparking Zero, jugar partidas amistosas de Valorant y participar en mini torneos. Además, la jornada incluyó la emocionante semifinal del campeonato nacional de League of Legends (LoL), atrayendo a los fanáticos de los eSports.

Por su parte, la Zona Pokémon destacó como una de las más concurridas, con actividades que incluían bebidas temáticas, concursos de adivinación de Pokémon por siluetas y espacios para fotografiarse con un Pikachu gigante o la copa oficial del torneo Pokémon, creando un ambiente lleno de diversión y nostalgia para los seguidores de la saga.

La convención también brindó un espacio para artistas locales, quienes exhibieron sus trabajos de animación y dibujo.

Un cierre lleno de amor: propuesta de matrimonio en el escenario principal



El momento más emotivo de la noche se vivió durante la interpretación del tema de Your Name. Sebastián López, uno de los organizadores del evento, sorprendió al público al subir al escenario y pedir matrimonio a Camila García, también organizadora.

El público, que seguía expectante, estalló en aplausos y ovaciones cuando Camila, conmovida y entre lágrimas, dijo "sí". La pareja se abrazó mientras la orquesta continuaba tocando, creando un momento mágico que quedará en la memoria de todos los presentes, cerrando la primera jornada del Budokan 2024 con una nota de emoción y alegría.

