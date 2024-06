Drake Bell llegará a Guayaquil para el Budokan 2024

Drake Bell llega por primera vez a Ecuador como estrella principal de Budokan 2024. La convención Budokan, reconocida por celebrar la cultura geek en Ecuador, ha confirmado la participación del cantante y actor estadounidense. El evento se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en el Palacio de Cristal de Guayaquil.

"Nos reciben como familia": Las voces de Vegeta y Gohan en el Budokan 2023 Leer más

Drake Bell, conocido por su papel en la serie de Nickelodeon "Drake & Josh" y por su carrera musical, tendrá una sesión de meet and greet con sus seguidores, seguida de un show musical el 12 de octubre.

Además de su papel en televisión, Bell ha lanzado varios álbumes como "Telegraph", "It's Only Time", y "Ready, Steady, Go!" y ha destacado por su incursión en la música en español con sencillos como "Fuego Lento" y un cover de "La Camisa Negra".

RELACIONADAS Drake Bell defiende a padres con hijos víctimas de abuso

Los fans de Drake Bell podrán conocer en persona al artista y fotografiarse con él a través del Meet & Greet. Además ofrecerá un show musical el sábado 12 de octubre

El anuncio de Bell se suma a la reciente confirmación de la participación de Enzo Fortuny, actor de doblaje en español del personaje de Drake Bell, quien también estará presente en Budokan.

¿Qué es el Budokán?

Budokan 2023: Guayaquil se convierte en la capital del gaming y la cultura geek Leer más

El Budokan es un evento que celebra año a año desde el 2012 la cultura pop y en esta edición ha elegido a Drake Bell como su invitado y artista principal, y que además, espera reunir a los fans del anime, k-pop, los comics, el cosplay, el cine, los videojuegos y más.

El evento promete sumergir a los fanáticos en el mundo de sus series y películas favoritas, con espacios dedicados a la música, paneles con invitados especiales, y stands con productos exclusivos de tus franquicias preferidas.

Para más noticias como esta, visita el siguiente enlace.