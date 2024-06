¿Quién es Drake Bell? El actor reveló abusos en Nickelodeon y llega a Ecuador

Drake Bell, reconocido por su papel en Nickelodeon y recientemente por denunciar abusos en la industria, se prepara para visitar Ecuador. El actor, mayormente conocido por su papel de Drake en la serie "Drake & Josh" es uno de los invitados del Budokan 2024.

Drake Bell durante una entrevista con el programa TODAY. CORTESÍA

Jared Drake Bell, conocido como Drake Bell, ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento desde temprana edad. Nacido el 27 de junio de 1986 en Santa Ana, California, Bell inició su carrera artística con apariciones en comerciales de televisión y roles en series y películas.

A los 13 años, alcanzó la fama internacional gracias a su participación en "The Amanda Show" de Nickelodeon, donde su carisma y talento lo catapultaron a la popularidad entre los jóvenes televidentes. Sin embargo, fue su papel protagónico en la serie "Drake & Josh" (2004), junto a Josh Peck, lo que lo consolidó como una de las estrellas más reconocidas del canal. La comedia sobre dos hermanos adolescentes se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, ganando seguidores en todo el mundo.

Además de su éxito en la actuación, Drake Bell ha cultivado una exitosa carrera en la música, lanzando varios álbumes de estudio y sencillos principalmente en el género pop rock.

¿Qué denunció Drake Bell sobre Nickelodeon?



Recientemente, Bell ha destacado no solo por su trabajo en el entretenimiento, sino también por su valentía al hablar sobre el abuso que sufrió durante su juventud.

A principios de marzo de 2024, reveló públicamente haber sido abusado por Brian Peck, un coach de diálogo en Nickelodeon, cuando era adolescente y era parte del programa "The Amanda Show".

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, confesó Drake Bell.

El actor también compartió que los abusos no fueron incidentes únicos. Según sus declaraciones, Brian lo maltrató repetidamente, y la situación se volvía cada vez más grave y desesperada.

Estas revelaciones forman parte del documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", que arroja luz sobre los desafíos que enfrentan las estrellas infantiles en la industria del entretenimiento.

