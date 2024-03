Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual en los estudios de Nickelodeon

Las series infantiles han sido objeto de escrutinio en lo que respecta a sus secretos detrás de escena. Drake Bell, el reconocido actor protagonista de la serie de Nickelodeon 'Drake & Josh' revela haber sido víctima de abuso por parte de un miembro del personal de la compañía.

Se trata de Brian Peck, un coach de diálogo en programas como ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, de los que Bell fue partícipe, que fue condenado con anterioridad a 16 meses de prisión por más de una decena de casos de explotación sexual de menores.

Estas revelaciones están siendo expuestas en el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ (Silencio en el Set: El Lado Oscuro de la Televisión Infantil), donde Drake Bell compartirá abiertamente su experiencia de abuso.

Además, a Peck se le acusó con anterioridad de haber tenido prácticas lascivas con jóvenes de entre 14 y 15 años, y de mantener prácticas sexuales sin consentimiento. Sin embargo, Drake permaneció en el anonimato durante todo el proceso, sólo para revelarse como el denunciante 20 años después.

La producción, promete además arrojar luz sobre las condiciones tóxicas de trabajo en los programas infantiles de los años noventa y principios de los dos mil. El documental incluirá testimonios que ofrecerán una visión inédita de esta problemática.

El canal Investigation Discovery estrenará este audiovisual este 17 de marzo y contará con la participación de otros artistas que formaron parte de la productora entre los 90 y 2000.

