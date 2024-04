CNEL condona los intereses acumulados de sus usuarios

A través de un comunicado, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) aseguró que condonará los intereses que sus usuarios hayan generado hasta el 11 de enero pasado, a fin de reducir las deudas que tienen con la entidad e igualarse en sus pagos.

Quienes cancelen hasta el 30 de junio de 2024 la totalidad de la deuda, explica la entidad, se podrá beneficiar con la medida, que no se aplicará a los usuarios con tarifa industrial.

Estos beneficios, conforme consta en la publicación oficial, se da luego de que Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo -aprobada por la Asamblea en diciembre de 2023- estableciera la opción de remisión tributaria a deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI), municipios, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre otras entidades públicas.

¿Deudas por el servicio eléctrico? ¡El Gobierno Nacional te trae una solución!



Hasta el 30 de junio de 2024, aprovecha y elimina los intereses de tu deuda. Sí, ¡has leído bien! condonamos los intereses acumulados hasta el 11 de enero de 2024. pic.twitter.com/plN5V1WaIJ — Servicios CNEL EP (@servicioscnelep) April 15, 2024

"Luego del pago, el cliente podrá solicitar la devolución de los valores condonados. CNEL aplicará la devolución e informará a cada cliente mediante los diferentes medios de contacto", agregó CNEL, que este 15 de abril ha sido blanco de críticas por los repetidos cortes de energía que ha sufrido Guayaquil y cantonales aledaños.

"Si quieren que paguemos la deuda, primero que CNEL nos de un buen servicio. No es la primera vez que somos víctimas de los apagones. Ojo, que no hablo de los que el año pasado fueron a nivel nacional programados. Esta vez, solo se da uno tras y otro, y ninguna autoridad explica nada. Me parece coherente que se quiera hacer esta condonación. Y es que desde la pandemia que nos inflaron las planillas, los usuarios hemos sido víctimas del sistema", señaló Doménica Carpio, guayaquileña.

Para cobrar son buenísimos... No tenemos luz. Nadie dice nada, supuestamente no habrán cortes energéticos y aquí estamos. AysheFuentesEraz

@SamitaFuentes

Para Andrea Vélez, la medida resulta interesante siempre que la devolución no implique un proceso engorroso, como los que ya han experimentado con la entidad. "Ya hemos experimentado ese viacrucis a la hora de exigir que se nos devuelva, por ejemplo, lo que se nos cobró erróneamente. Desde 2020 hay quejas de este tipo. Si ahora nos garantizan que la ayuda será real y que no implicará otro dolor de cabeza, pues bien. De lo contrario, prefiero pagar la deuda que sea. Yo con CNEL ya tuve una mala experiencia", sentenció .

Hasta la publicación de este nota, CNEL no hizo pública la cifra de cuál será el promedio de usuarios que se podrían ver beneficiados con la medida ya vigente.

