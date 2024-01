Planillas de energía eléctrica: así se revisa el consumo en línea

La idea de tener que hacer extensas filas en la oficinas de CNEL para cancelar lo consumido en energía eléctrica, por mes, no es una situación que agrada a muchos guayaquileños. Con las lluvias registradas o ese sol canicular del que resulta casi imposible esconderse, la ciudadanía prefiere hacer el pago de forma online; aunque más de uno no sabe cómo y por eso EXPRESO les da una guía.

Según la página web de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), los pasos para consultar los valores de la planilla de luz en el Puerto Principal (y en todo el Ecuador) son sencillos. Y el trámite, gratuito. Basta con hacer la consulta ingresando la cédula de identidad, el RUC o el Código Único Eléctrico Nacional (Código Suministro), si es que lo tiene. Las tres opciones son válidas.

¿Por dónde empezar? Ingrese a www.cnelep.gob.ec. Debe crearse una cuenta en la plataforma de Servicios en Línea de CNEL. Haga clic en Nuevo Usuario. Regístrese; y luego Inicie sesión. En la opción Servicios, haga clic en Consulta de Planillas.

Aquí deberá agregar todas las cuentas de servicio eléctrico asociadas con su número de cédula o correo electrónico.

Para ello haga clic en ‘Agregar Nueva’, selecciona su Unidad de Negocio y digite número de cédula. Agrega las cuentas de tu preferencia. Una vez agregadas, le aparecerán sus cuentas registradas y la opción de consulta. Haga clic en el ícono de lupa. Le aparecerá toda la información de sus planillas y la opción para descargar las facturas de servicio eléctrico.

También puede hacer la consulta a través del Call Center 1800 263537 o en la aplicación CNEL App (en caso de que la página web de CNEL falle)

Luego de esto, el usuario podrá tranquilamente hacer el pago. ¿Qué hacer? Es incluso más fácil que el proceso anterior, con el valor y el dinero disponible solo tendrá que ingresar a los bancos que le dan la posibilidad de realizar un pago desde su Banca Virtual, que son la mayoría; y se inicia el trámite como si se tratara de una transferencia bancaria.

Los bancos de Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, solo por citar unos tres, dan lo opción. Y en ambos, solo necesita ingresar a su cuenta de Banca Virtual con su usuario y contraseña; elegir la opción Pagos > Facturas no inscritas > Empresa de electricidad; e ingresa el número de Cuenta Contrato o contrapartida (que está en la planilla) y al dar clic en Aceptar.

Luego ingresará el código de seguridad que recibirá en su celular para proceder con la transacción y finalmente dará clic en Aceptar. Aunque hay pasos que varían entre una entidad bancaria y otra, en conclusión son bastante similares y todos claros.

Paola Robles, quien habita en la Alborada, por ejemplo, desde hace tres meses hace sus pagos solo a través de Internet y no se queja. “Por el contrario, es una de las mejores decisiones que he tomado. Ahorro tiempo, no hago filas, evito cambiar de humor cuando se va el sistema. Me siento de paso más segura y es instantáneo. Ojo, que no solo paso la luz, pago ya todos los servicios básicos.

De hecho casi nunca cargo efectivo. Como están las cosas, es mejor optar por las transacciones digitales”, indicó.

Para Quito, la empresa Eléctrica de Quito (EEQ) informó que existen tres alternativas para acceder a la planilla.

La primera es a través de la página www.eeq.com.ec, descargando la aplicación “EEQ móvil” o a través del Whatsapp 098 683 3386.

PROCESO Con el valor y el dinero disponible debe acceder a los bancos que dan la opción de pago desde su Banca Virtual. Se inicia el trámite como si se fuese una transferencia bancaria.



APARECEN PLANILLAS EXCESIVAS

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) brinda servicios a más de 708,451 clientes, incluyendo 624,888 residenciales, 76,299 comerciales y 2,251 industriales, alcanzando un 99% de cobertura en Guayaquil. A pesar de esto, durante el 2023, CNEL enfrentó un gran número de reclamos, superando los 72,000 a nivel nacional, especialmente relacionados con problemas en la facturación del consumo eléctrico. Aunque CNEL admite errores en un 20% de los reclamos, muchos usuarios han expresado su frustración por el aumento repentino y significativo en sus facturas, llegando incluso a triplicarse en algunos casos. Ante esta situación, la empresa estableció medidas para abordar las quejas de los usuarios y brindar claridad en el proceso de facturación.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, los usuarios tienen el derecho de impugnar las facturas que consideren excesivas y si no está de acuerdo pagar un valor equivalente al consumo mensual.

