CNEL cierra una de sus sucursales del centro de Guayaquil

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), anunció que la agencia Malecón, ubicada en Malecón 202 y Junín, dejará de funcionar al público a partir del martes 12 de diciembre; pero comenzará a dar atención desde el 18 de este mes en su nueva sucursal, El Astillero, ubicada en las calles General Gómez y Eloy Alfaro, en el centro sur de la ciudad.

De acuerdo al departamento de comunicación de este ente, toma la decisión de trasladarse a esta zona sur debido a que, “será una agencia propia. Además, es un espacio histórico dónde nació la empresa eléctrica y se la adecuado para total confort y comodidad de los clientes”, indica la corporación.

Sin embargo, el cierre temporal de una de las sedes más importantes de CNEL, también trajo consigo quejas de la ciudadanía que reclama por la falta temporal de un punto de atención.

“El servicio con el que se manejan muchas veces es pésimo, y con una sede menos por una semana, eso significa que los ciudadanos migrarán a las otras sedes, aumentando las colas y tiempo de espera. Tuvieron que haber cerrado una sede y abierto la otra ese mismo día, no una semana después”, argumenta Gloria Roldán, ciudadana, que al igual que decenas de guayaquileños, han experimentado demoras, trabas y disgustos por parte del servicio al cliente del ente.

Pese a esto, CNEL asegura que el cierre no afectará el manejo de los servicios. "Se ha llevado a cabo una planificación cuidadosa para facilitar el acceso a los servicios financieros y asegurar la satisfacción de los clientes", indica el departamento de comunicación de esta institución.

Asimismo, Sandra López, reclama por el cierre de este punto debido a que el edificio estaba ubicado cerca de su vivienda.

“Yo soy una señora mayor, no puedo trasladarme cómo antes, desconfío mucho de los pagos en línea o consultas por celular, pero ahora debo moverme más de lo que puedo para estos trámites. A mi no me parece que deban dejar cerrar esta agencia, con todo el dinero que hacen, deberían poder mantenerla y agilizar el servicio y cercanía a sus usuarios”, considera.

