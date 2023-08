Sin solución. La acción de protección presentada el pasado 20 de julio del 2023 por la denuncia de cobros de altas planillas que estaría realizando la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), fue desestimada ayer por la Justicia. La razón: no pueden intervenir terceros, la medida debió ser presentada por los propios perjudicados.

Esta medida buscaba dos cosas: la revisión de cada caso y el congelamiento a un solo valor por kilovatio hora. La resolución fue cuestionada por Luis Almeida, exasambleísta, quien ante la recepción de quejas ciudadanas optó por presentar esta acción. Ante este escenario, dijo, el siguiente paso será llevar el caso a la Corte Provincial para que se determine si se han violado normas constitucionales por parte del árbitro del caso, y así estar un paso más cerca de darle una solución al problema que trastoca el bolsillo de cientos de usuarios.

Representantes del Observatorio de Servicios Públicos y los mismos ciudadanos perjudicados, también desaprobaron lo actuado. “Los guayaquileños, los ecuatorianos, todos estamos indignados de que no se dé espacio a una solución, que se permita que las grandes empresas sigan teniendo, bailando al ciudadano en sus palmas”, reclama Alfredo Carrasco, coordinador del Observatorio de Servicios Públicos. Razón por la que él, junto con otros miembros del gremio, solicitan la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos, un ente que pueda regular de forma parcial cada uno de estos incidentes.

CNEL La empresa ha atribuido los valores altos a que los usuarios usan más energía por el calor; y a las tarifas por temporadas.



Mientras tanto, los ciudadanos afectados deberán seguir enfrentando cobros que ellos consideran irregulares, sea por un aumento repentino de la planilla o por multas excesivas que, dicen, han sido impuestas sin un justificativo. Ese es el caso de Pedro Pin, ciudadano del Guasmo Sur, quien relata que siempre ha pagado hasta 80 dólares en su planilla de luz, pero de un momento a otro su planilla acumuló un valor de $3.800. “Que pague y luego solucionan, es lo único que me han dicho. Y no sé ni por qué debo pagar tal valor, y por eso me ha tocado rogar para que no me corten el servicio, hasta ese punto”, relata Pin, quien dice que se siente abrumado por esta situación.

Por igual situación pasó su hermano, Miguel Pin, quien vive a cuatro manzanas más adelante, solo que a él le han dado razón en el caso. “Son 2.900 dólares que me están cobrando, porque supuestamente he hecho ‘puente’, yo nunca he robado, mucho menos energía. Esta multa me llegó hace tres años; cuando me acerqué a hablar con CNEL dijeron que harían inspección, y ahí los trabajadores me dijeron que tengo razón, que tal conexión ilegal no era mía, sino de alguien más. Pese a ello, las planillas llegan con un valor más alto. Hablé con el ente y lo único que dijeron fue que pague y luego me resuelven. Es un robo a plena vista”, comenta Miguel.

Sus quejas son parte de cerca de 500 denuncias que la Defensoría del Pueblo ha receptado sobre el tema, en lo que va del año.

Ante esta situación, CNEL no ha anunciado una solución general, pero en pasadas entrevistas con este Diario ha aceptado que también son propensos a errores, aunque estos sean puntuales. El problema también se atribuye a las fugas de energía dentro de los hogares y a la época calurosa que hace aumentar los consumos. Por otra parte, ha aclarado, que “...las planillas también conllevan rubros fijos y distintos al consumo, como alumbrado público, comercialización, impuesto al bombero, entre otros”, lo que en definitiva hace acrecentar los valores.

Quejas

Denuncias superan a las de 2022

El número solo sigue en aumento. Según cifras emitidas por la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de agosto del 2023 se han receptado solo en Guayas (Guayaquil, Samborondón y Durán), 480 denuncias relacionadas a facturas altas, daños eléctricos, multas irregulares, entre otros.

Misma cifra que en 2022 llegó a 469 reclamos.

Mientras que a nivel nacional, según el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, se han registrado cerca de 73 mil denuncias correspondientes a irregularidades con los servicios eléctricos.