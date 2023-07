Las quejas en contra de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP) por el alza de precios en las planillas no cesan. Desde junio, miles de reclamos se postean en las redes y cientos de ellos han llegado en físico a la Defensoría del Pueblo.

- Hay cientos de quejas por anomalías en el costo de la planillas. Es un problema reincidente, ¿Por qué no se resuelve?

- Existen quejas, pero se presentan en casos puntuales…

- Solo en Guayas, la Defensoría ha recibido casi 400 reclamos contra CNEL. ¿Eso es poco?

- Por esos 400 casos en Guayas, yo le puedo decir que solo en Guayaquil tenemos 65.000 clientes. Nosotros tenemos 2,7 millones de clientes a nivel nacional.

- Pero son los suficientes para actuar. ¿Acaso no deberían existir ni un solo reclamo?

- Obviamente, puede existir casos de clientes que tengan medidores que estén averiados, vetustos, pasen sus años de garantías... Para eso, nosotros hacemos el cambio paulatino de los medidores.

- Pero, ¿A qué se debe este nuevo incremento exagerado en las planillas de energía?

- Se debe al pliego tarifario.

- ¿A qué se refiere?

- Cada kilovatio-hora cuesta con respecto a cada rango del consumo. Es decir, entre más consumo, mayor es el costo por kilovatio hora. Es así que, por ejemplo, en invierno (de diciembre a mayo), en la costa, el kilovatio hora cuesta 10,5 centavos de dólar y ese mismo kilovatio hora en verano, de junio a noviembre, se incrementa dos centavos más.

En junio del año pasado, la factura fue menor que junio de 2023, porque en esas fechas la temperatura era más baja.

- ¿Entonces, la mayoría de casos no se debe a errores en los medidores, sino a que el kilovatio cuesta más?

- En verano, de junio a noviembre, el costo del kilovatio-hora incrementa en un 22,35 %, en el rango de consumo de 500 a 700 kilovatios hora. Lo mismo pasa en el rango de consumo de 701 a 1.000 kilovatios hora, ahí como hay más consumo de kilovatios, la hora de consumo pasa de 0,11 a 0,14 centavos, es decir, el incremento es de 30,75 %.

- Entonces, ¿siempre va subiendo?

- El costo del kilovatio hora va siendo gradual. Pero a partir de los 1.000 kilovatios hora la curva es exponencial (hacia un alza). Es así que un cliente que facture más de 3.500 kilovatios llega a pagar hasta 68 centavos el kilovatio hora. Es un tema que ya se ha tratado por muchos años.

- Pero, ¿eso explica el incremento de tarifas, en ciertos casos el doble? ¿Por qué sube si es el mismo consumo?

- Porque tenemos dos pliegos tarifarios. Uno que se aplica en verano y otro que se aplica en invierno.

- ¿Por qué se establece ese incremento?

- Quien establece el costo del kilovatio hora es la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables (ARC). Este es un tema tarifario que no se ha modificado desde el 2014 y como ya está establecido, nosotros como empresa distribuidora no hacemos ese cambio.

Por el pliego tarifario, un cliente por los mismos 1.000 kilovatios hora, en mayo paga $ 116 y en junio $ 132.

- ¿No han hablado ustedes con ARC sobre cómo esta subida abrupta perjudica a los usuarios?

- Claro que sí. Recuerde que en pandemia hubo refacturaciones masivas a los clientes, haciendo compensaciones espejos que la empresa asumió. También, la subida en verano, se debe a un tema climático que existe y que siempre se va a presentar.

- Y desde pandemia también hubo quejas por los medidores que a veces marcan más de lo que se consume, ¿cómo trabajan para mejorar eso?

- Tener daños en el equipo de medición pasa, pero no es masificado, son casos puntuales de acuerdo a la cantidad de clientes que tenemos. Muchas veces son reclamos por percepción, porque de todos los reclamos que nos llegan, solo entre un 18 a 20 % sí se debe a un daño.

- Reclamos en donde se señala a medidores inteligentes, ¿qué está fallando en ellos?

- El 90 % de nuestros medidores son convencionales. Hacemos la lectura con empresas que asisten a los sitios para hacer la lectura y con ello hacer la facturación. Solo entre en un 5 a 10 % de clientela se instalaron medidores inteligentes que en su mayoría están en Guayaquil.

- ¿Y qué pasa con las casas deshabitadas donde se han dejado breakers bajados y aun así aparece una factura por pagar y con incrementos?

- Son casos puntuales que se pueden presentar. Ha pasado, que se van y dejan encendida la central de aire, por ejemplo. En estos casos se hace más allá de un análisis, se va al sitio, se pide al cliente que esté presente para la inspección…

- ¿Quiere decir que las personas que aseguran tener las casas vacías y todo desconectado, están mintiendo?

- No existe un fantasma en la facturación. Son temas de daños de medidores puntuales. Y ahí viene la palabra del cliente contra la nuestra como empresa, cuando la inspección nos señala que todo por el lado de la medición está bien.

SU PERFIL. Es el gerente comercial de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Es ingeniero en Electricidad con especialización en sistemas eléctricos de potencia. Tiene 9 años en el sector eléctrico, cuenta con experiencia en desarrollo, ejecución y supervisión de proyectos eléctricos.