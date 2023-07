El incremento de costos en las planillas de luz en viviendas vacías y sin consumo de energía, reaparece como un fantasma que ya levantó miles de queja en 2020. En dicho año, esta alteración en los precios se debió al confinamiento por la COVID, que no permitía realizar lecturas presenciales de los medidores de las casas, por lo que se hacían estimaciones de los valores a cobrar, según había mencionado a EXPRESO Arconel, reguladora de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP).

Pero ahora sin aislamiento ya no cabe esa excusa. Luego de que la comunicadora Dayanna Monroy publicó en sus redes sociales que lleva tres meses sin habitar su vivienda de Guayaquil, y que pese a ello CNEL le emitió una factura a pagar de un consumo de energía de $ 279, decenas de afectados han levantado su voz.

“Me pasa igual. Soy una señora de 70 años que de lunes a viernes paso con mis hijos y el fin de semana voy a mi casa y tengo que pagar facturas de más de $ 200. No tiene sentido”, reclama también la guayaquileña Alejandra Mayorga. “En el mes de enero estaba de viaje, con breakers bajados, porque cada año viajo en esa época, pero me llegó el doble en el pago. Hice el reclamo hasta con pruebas del vuelo, pero nada”, se queja otro usuario.

A pesar de que ahora ya no somos cuatro sino solo dos en casa, desde hace varios meses el costo de la planilla no deja de subir. He intentado desconectar todo, pero da lo mismo.

Efraín Vera

Usuario afectado