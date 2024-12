Metas para 2025: ¿Se puede planificar el año en Guayaquil con tantas crisis?

Es desafortunado cuando algo no sale como se espera; porque hay momentos, como el Fin de Año, que motivan a enlistar todas esas cosas que, de repente, se sienten muy posibles por ‘la excusa’ de iniciar desde cero; no obstante, meses después algo que no depende de uno obliga a cambiar de planes, o resignarse.

Guayaquileños: Los planes que no se dieron

Crisis como las de este año que frustran sueños como el de María Díaz: independizarse. ‘‘Salí de mi trabajo por recorte de personal durante los racionamientos eléctricos. Mis ingresos se fueron al piso. Sí seguí estudiando, pero necesitaba el dinero. No pude hacer nada de mis metas’’, contó a EXPRESO.

Culpará a los apagones también, y el alza de precio, Geanella Valencia, de 23 años, quien se puso la meta de abrir su local físico de hamburguesas este 2024 , ‘Aloha Bite’. ‘‘Hoy solo vendo envíos. Yo compraba todos mis productos directamente del proveedor, pero no me convenía comprar al por mayor si no había luz para refrigerar. Aparte, me subieron el precio del pan’’, lamenta, agregando que postergó su sueño a inicios de 2025.

Otros arrastran malas rachas. A Martín Naranjo ‘le duele’ que ninguno de sus últimos años universitarios hayan sido regulares; por pandemia; luego inseguridad y ahora inconsistencias de luz: ‘‘Mi trabajo grupal de tesis ha ido más lento de lo que debería, con alteraciones en las clases por inseguridad y apagones’’, detalla.

Sufren incluso quienes traían metas más simples, como llegar temprano a casa para tomarse tiempo con la familia; Ammar Martínez no pudo cumplirlo este 2024, pues ‘‘el tráfico en Vía a la Costa está cada vez peor, siempre me toma dos horas llegar a la casa y me cae la noche’’, confesó. A Emily Mesías le alegraba el día ir al gimnasio, actividad que abandonó pues le daba miedo ir en las noches ‘‘que nunca había luz’’, el único horario libre tras su trabajo.

Esto recomienda una psicóloga experta para planificar el año

Con tanto que puede pasar, aterra ponerse metas; o al menos en eso unánimemente opinaron los guayaquileños citados, pero hay quienes alegan (e invitan a creer) que sí se puede planificar el año de forma realista, positiva y hasta creativa.

Tatiana Mogollón, docente de psicología de la Continental Florida University, recomienda en estos casos que la primera meta a proponerse sea desarrollar resiliencia y fortalecer la salud mental, pues siempre ocurren cosas ‘‘que salen de nuestro control’’.

‘‘Hay que tener siempre presente el entorno o el contexto en el que vivimos, porque nos limita a llevar a cabo todo lo que queremos. ’’, argumenta a EXPRESO la magíster en psicología.

Sin embargo, estas situaciones invitan al individuo a buscar maneras creativas (no en el sentido artístico) de resolver los problemas, según Mogollón, y para esto es esencial crearse espacios para la educación emocional, en búsqueda de autorregular cuando los planes no salen como uno quiere. Para esto, las actividades físicas siempre serán un buen plan en cualquier contexto, recomienda.

‘‘Hay que proponerse a desarrollar hábitos saludables de vida, esa es una expectativa muy realista y está completamente dentro de nuestro control. Así cualquier cosa que pase se podrá tolerar; luego se le trata de ‘dar vuelta’, esa resolución brinda un grado de satisfacción al individuo’’, alega.

Finalmente, admite que plantearse metas hacia donde partir cada año es positivo y natural del ser humano para organizarse y construir un camino, pero se debe entender que el mismo estará lleno siempre de bifurcaciones: ‘‘Al trazarse metas, es bueno definir cuales son más importantes que otras y así enfocarse incluso en una sola, pero que sea la más saludable. Si las emociones como la amargura nos invaden, tenemos que sentirlas, pero no permitir que nos estanquen’’, incitó.

'Vision Boards', la tendencia juvenil para planificar el año

Los jóvenes, por su cuenta, esclarecen sus expectativas con una nueva tendencia: los ‘visionboards’ (o pizarras de visión, en su traducción). A Elaine Maldonado le ha servido mucho para trazar sus objetivos: ‘‘Es como manifestación. Clasificas en una pizarra, en orden de prioridad, todo lo que deseas conseguir en el año entrante’’, indica.

Maldonado sostiene que lo importante es ‘mentalizarse, verlo posible y materializarlo’, relacionándolo con imágenes -que se pegan- en una pizarra o papel. Sin embargo, admite que es difícil, siendo guayaquileña, hacer una planificación ambiciosa, pues el miedo afecta, pero se debe enfocar en objetivos que sólo requieran la voluntad y fe. Al final, invita a que incluso se añada en las metas el mejorar el entorno. ‘‘No está mal si añadimos cosas como ‘salir a la calle más tranquilos’ o ‘mejorar el ambiente en mi sector’, pues de tanto desearlo, lo más probable es que sí lo conseguimos’’, citó con esperanza.

