Lavarse con el agua de Guayaquil: ¿Causa problemas en la piel?

Para ‘Gabrielle’ (por privacidad no quiso exhibir su nombre real), no fue agradable leer, en la cuenta oficial del presidente Daniel Noboa, que el agua que llega a su casa, con la que se lava los dientes y se baña, podía tener una cantidad insalubre de residuos fecales; mucho menos cuando en su piel se han presentado reacciones alérgicas que no son usuales.

3.⁠ ⁠⁠Contaminación en el agua que usan los guayaquileños.

El Ministerio de Ambiente ha determinado que las descargas de aguas residuales en el río Daule contienen más de 40 veces el límite de coliformes fecales. La principal fuente de agua que consumimos. En otras palabras,… pic.twitter.com/TXflfjTAu7 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 15, 2024

Testimonios

‘‘Desde hace un año y medio que cuando me baño, me salen ronchas, por lo general en el el tronco inferior del cuerpo, manos y brazos. No le prestaba atención, porque al pasar el rato se me pasaba. Un día caí en cuenta que no era normal, creí que era algún producto, pero solo lavándome con agua me irritaba’’, narra a EXPRESO, agregando que este cruce entre Gobierno y Alcaldía de Guayaquil solo le despierta más dudas de su condición.

No es la única persona que teme por este escenario. A otra ciudadana, Sasha Segura, también le dejó un sabor agridulce el revisar el cruce de tuits: ‘‘Yo sufro de dermatitis en el cuero cabelludo, no me siento bien de saber que le podría estar regando-con el agua potable- ‘abono’ a esas heridas. Ya hasta por sospechar eso yo no cocinaba con agua de la llave, sino embotellada’’, se sinceró.

Una acción similar tomó a raíz de la denuncia del Ministerio de Ambiente la guayaquileña Paulina Nieto, que hierve el agua para bañarse. ‘‘Lo hago por seguridad, a mi me da bastante miedo todo lo que son enfermedades y bacterias’’, dijo.

¿Qué dicen los expertos?

No hay ningún estudio que pueda relacionar las enfermedades -y alergias- en la piel, con una posible contaminación del agua. Aún así, EXPRESO conversó con el doctor Kleber Ollague, dermatólogo especializado, quien brindó su criterio con respecto a esta situación.

Análisis del doctor Ollague

‘‘No existe base científica que demuestre una relación entre enfermedades en la piel con el consumo del agua que se nos abastece en Guayaquil’’, enfatiza Ollague. ‘‘Sin embargo, hay personas que tienen la piel muy sensible. Todo problema en la piel debe ser consultada a un dermatólogo. Él dará un reporte detallado; se debe determinar si no hay procesos alérgicos. Los cambios de clima de estos últimos días también pueden incidir’’, añadió.

El doctor Ollague cree que igual se deben hacer investigaciones, si el agua estuviese contaminada, para determinar su impacto a la salud, pues ‘‘ya que todos nos bañamos con la misma agua, a todos nos picaría el cuerpo’’, afirma. El profesional de la salud insta a la ciudadanía a mantenerse informada por fuentes verificadas, pues la desinformación podría derivar en cuadros de ansiedad que, ahí sí, causan problemas en la piel. ‘‘De hecho, estos cuadros de estrés que está presentando la ciudadanía últimamente sí están causando comezón en el cuerpo’’, acotó.

A pesar que la Empresa Municipal de Agua Potable (Emapag) aseguró que el agua de Guayaquil no está contaminada, contra lo que indicó el Gobierno, la ciudadanía está expectante en que la salud en Guayaquil no sea un problema político, mas sí de soluciones oportunas y transparentes en ejecución o análisis.

