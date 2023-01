Cada vez que un nuevo año empieza, viene cargado de expectativas que se convierten en un sinnúmero de metas por cumplir. Lamentablemente, muchas veces se pierde la iniciativa de seguir con ellas y culminarlas, lo que ocasiona que con el tiempo pasen a quedar en el olvido. Para no desenfocarse y mantener la concentración en el desarrollo de sus sueños, existe una alternativa visual lúdica que sirve como guía para cumplir los objetivos planteados: el tablero de visiones, o visión board en inglés.

Este es un recurso creado ya sea con cartulina o en un corcho, aunque también se puede realizar digitalmente, en el que se utilizan imágenes, frases o colores para representar de forma visual aquellas propuestas a desarrollar durante el año. El tablero de visión se puede colgar en un sitio que se frecuenta mucho, como la habitación o la oficina, o colocar como fondo de pantalla en sus dispositivos electrónicos, con el propósito de tenerlo presente siempre.

Verónica Gallardo, psicóloga clínica especializada en tratamientos holísticos, ilustra y describe la utilidad de este tablero, pero lamenta que “a veces nos quedamos muy cortos con el recurso de visión, porque puedo dar toda la atención y el tiempo para recortar y pegar las imágenes y darle un toque estético bonito, incluso tenerlo en un lugar visible; ¿pero cómo sostener esos objetivos con el tiempo? Ahí viene la parte de que no solamente implica mi enfoque y mentalidad positiva, sino también poder conectar con estos objetivos, alcanzables y honestos, que me permitan acercarme hacia esas metas, porque de lo contrario no se concretan”. Para conseguir éxito en la creación de este tablero, Gallardo comparte algunas recomendaciones.

Dese tiempo para reflexionar

La memoria y las imágenes se vinculan más de lo que se cree, si les da su debido tiempo. Es creencia común pensar que nuestra mente puede recopilar información eficazmente, pero no es tan cierto.

Un estudio realizado en la Universidad de California en Berkeley indica que el cerebro humano demora alrededor de 15 segundos en procesar la información visual. Esto influye mucho en el almacenamiento de ella. Por esta razón, la coach motivacional Andrea Rivera indica que es necesario tomarse un tiempo del día para contemplar el tablero. Con esto se le da al cerebro ese tiempo que necesita para guardar todos los datos que tiene a su alrededor.

Rivera añade que al dejarse llevar por su imaginación, las fotos o símbolos pueden ‘teletransportarlo’ a visualizarse obteniendo esas metas, ya sean objetos, destinos o estados mentales.

El estímulo visual diario ayuda como recordatorio de los objetivos planteados, pero si estos no tienen un sustento donde aferrarse (ya sea ahorros o tiempo para realizar sus actividades), se pierde un poco el sentido principal.

Por eso es necesario que se lleve a cabo un tiempo de reflexión dentro de la semana. La psicóloga Gallardo recomienda hacer un autoanálisis de lo que ha ubicado dentro del tablero, para saber si todavía sigue conectado a lo mismo después de un tiempo de haberlo hecho.

Ella destaca que es válido modificar algunas cosas de él, ya que por ciertas cuestiones y cambios cotidianos, tal vez no se sienta alineado con sus mismos objetivos iniciales.

Póngalo en práctica

Gallardo recomienda elaborar el tablero físicamente, porque le otorga un sentido simbólico al materializar sus planes a futuro.

Si no se tiene tiempo para realizarlo de esa forma, puede elaborarlo en digital. Así podrá plasmarlo como fondo de pantalla en sus dispositivos electrónicos.

Cada vez que escriba uno de sus objetivos, cerciórese de que estén dentro de sus límites y se apeguen a la realidad que vive. Así será más fácil cumplirlos a corto plazo.

Dese tiempo para reflexionar qué puede hacer para lograr su objetivo y cuál sería la mejor ruta para alcanzarlo. Planifique una estrategia.

Si usted sufre de ansiedad, sea precavido a la hora de reflexionar. No se exija completar todas sus metas rápidamente, tómese el tiempo necesario y celebre las que vaya cumpliendo en el camino.

No olvide ubicarlo en un sitio donde pueda verlo siempre (habitación, escritorio, oficina). Lo importante es que se transforme en un recordatorio constante para su diario vivir.

Paso a paso: