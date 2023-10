Ciclistas exigen al Municipio que la Mesa de Movilidad sea visible

En los tiempos que Jaime Nebot (2018) administraba Guayaquil, hubo un encuentro con la comunidad de ciclistas y fue entonces que nació la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible. Ya en 2020, cuando Cynthia Viteri ocupaba el sillón de Olmedo, este organismo, de carácter consultivo, fue reconocido en la ordenanza que regula el uso de la bici y otros vehículos personales alternativos. Hoy, con Aquiles Álvarez al frente del Cabildo, integrantes y ciclistas denuncian que la Mesa es “invisible”.

Argumentan que no ha llegado notificación alguna sobre si continuará o no vigente, y que tampoco saben qué rol tendrán los miembros. Alertan que tienen ya una lista de temas ligados a la planificación para tratar con la Municipalidad. Que todos apuntan a que finalmente haya conexión en las rutas y seguridad vial integral. Que solo buscan que los escuchen, sostienen.

Álex Moreno, asesor jurídico del colectivo Masa Crítica y miembro de la Mesa de Movilidad, alza su voz para reflejar su molestia. “Envié un oficio a la presidenta (Gina Galeano) con copia a funcionarios del Municipio, pero creo que lo han archivado o no le han prestado atención”, dice, al cuestionar que la Municipalidad se autodenomine Alcaldía ciudadana “cuando evidentemente las puertas no están abiertas”.

En un artículo de agosto pasado, publicado y colgado en el portal web de Masa Crítica Guayaquil, el colectivo solicitó al alcalde que se retome la actividad. La petición concreta fue tener una audiencia con la autoridad con la finalidad de “exponer y evidenciar el trabajo que ha realizado la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible desde su creación”.

Todavía no hay respuesta y necesitamos que la mesa continúe. Es el único lugar donde vamos a poder planificar, nutrirse de la sociedad civil, entidades públicas... Alberto Hidalgo

Moreno, también biciusuario, explica que entre las solicitudes que hicieron consta la reducción de los límites de velocidad en la zonas urbana, como en la vía a la costa, donde se han reportado ya varios siniestros y muertes; o monitorear zonas que han sido utilizadas como parqueaderos o son invadidas por motos.

“Los agentes de tránsito pueden estar viendo este problema, que se registra a diario en Guayaquil, y son incapaces de sancionar. Lo hemos documentado, denunciado en redes y no sucede nada. Es una situación de la que el colectivo está siempre alerta y no sé qué más podemos hacer para que el alcalde fije su mirada en ello y dé una solución. La Mesa no ha sido tomada en cuenta... Es invisible”, manifiesta el abogado, que adelanta que ejecutará una ciclomarcha, con el objetivo de que la administración municipal los vea.

Alberto Hidalgo, fundador del colectivo Libre Actividad, también fue parte de la Mesa de Movilidad. Hoy está en Quito y desde la capital concuerda con Moreno. “Todavía no hay respuesta... Tuvimos una apertura de diálogo con el director de la Dupot (Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial), Luis Alfonso Saltos, pero ha quedado ahí. La Mesa de Movilidad es el único lugar donde podemos planificar. Nos nutriremos de la sociedad civil, las instituciones públicas, todos, en temas que aporten a la movilidad”, explica.

Hidalgo recuerda que en las primeras reuniones que se realizaron en la Mesa, participaron funcionarios municipales, de la ATM, delegados del alcalde, como Josué Sánchez en la administración anterior, además de representantes de la sociedad civil. “Había personas con discapacidades, peatones, otros civiles. El grupo era diverso, no solo de ciclistas. Parecía que todo iba tomando forma”, puntualiza.

Sería fabuloso que el alcalde abra la Mesa para hacer mejoras en artículos y planteamientos y así dar seguridad vial, educar y buscar protegernos. Espero una convocatoria. Jimmy Martillo

Para él, es primordial que el Municipio retome la Mesa de Movilidad, debido a las problemáticas que perduran en las calles de Guayaquil. Los siniestros de tránsito, acota, no se han reducido. “Lo que estamos pidiendo no es un capricho de los ciclistas”, argumenta.

Un punto en el que concuerdan es que este organismo también servía como una especie de veeduría a aquellas intervenciones que se ejecutaban en la urbe. “Hacíamos inspecciones de obra, por ejemplo la recreovía. Podías estar pendiente de lo que estaba pasando, pero hoy eso no está ocurriendo”, lamenta Hidalgo.

EXPRESO solicitó al Municipio una entrevista para abordar este tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Si seguirá o no funcionando el organismo, si el alcalde les dará audiencia a los usuarios, y si ya se ha planteado dar luz verde al pedido de reducir la velocidad, son incógnitas que esperan respuestas.

En X (antes Twitter), la cuenta oficial de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible no está activa desde el 19 de junio pasado, día de su última publicación, en la que invitaba a una pedaleada blanca y exigía respeto en las vías e intervenciones de diseño para orientar el tráfico.

Hecho. Los ciclistas y expertos en movilidad hacen énfasis en la distancia que debe haber entre los biciusarios para evitar incidentes. Christian Vinueza

La Mesa está presente en ordenanza

En una revisión a la ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad en Guayaquil, que nació en 2020, se lee que el artículo 14 determina que la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible es un ente de coordinación y un espacio de concertación que busca promover el uso de bicicletas y otros vehículos personales alternativos, a través de propuestas, planes, proyectos...

También se lee que tendrá la “atribución de asistir en la formulación y seguimiento sobre el diseño y ejecución de políticas en movilidad urbano sostenibles en Guayaquil”.

