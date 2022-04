El miedo paraliza a los ciclistas en Guayaquil

“Antes de salir de casa me encomiendo a Dios porque ya no sé si volveré ”, dice con voz entrecortada y evidente miedo Jonny Montés, un ciclista que confiesa sentir angustia cada que él y su familia salen a practicar su deporte favorito, el ciclismo.

Ciclista: “Para que no nos maten, nos toca pedalear solo en grupos” Leer más

Luego del asesinato de Alexander Villarreal Durán, el pasado jueves en el parque El Lago, uno de los contados puntos turísticos que tiene Guayaquil; la comunidad de ciclistas confirma no sentir la misma tranquilidad, ya que temen que les ocurra lo mismo. “Mi esposa y mis hijos me piden que no salga a andar en bicicleta, pero a mí se me hace muy difícil, pues es lo que me apasiona y lo que me distrae en esta ciudad. Si no puedo ni siquiera hacer eso, ¿entonces qué nos queda?”, relata Montés, quien explica que el temor de la familia siempre ha existido, pero que creció tras el último suceso en el parque ubicado en vía a la costa.

“Uno tiene que parar un poco para también darle tranquilidad a la familia, tampoco podemos ser inconscientes. Mas, es lamentable que estemos en esa posición. Es triste”, dijo; mientras pedaleaba en aquel sitio en el que, a diferencia de sábados anteriores, reinaba el silencio.

En el lugar, pese a que el viernes el Ministerio de Turismo hizo una convocatoria para hacer un ciclopaseo en el espacio, las familias no llegaron. “¿Quién va a querer venir. La delincuencia está matando hasta el deporte...”, se quejó Romina Valverde, ciclista que cambió de planes tras lo suscitado.

Las autoridades se echan la culpa unos a otros, nadie se preocupa por los ciclistas. Estamos considerando no salir y evitar muertes

Gabriel Rodríguez

​parque El Lago.

Apenas unos cuantos como el ciudadano René Cruz se atrevieron hacerlo, aunque reconocieron no hacerlo tranquilo. “Hace unas semanas hubo otros dos asaltos en parque El Lago, y hace nueve días vi a un sujeto que andaba corriendo con un machete en este mismo lugar. La verdad no me detuve a hacer nada porque yo podía salir mal parado”, confiesa Cruz, quien no deja de pedalear mirando a los lados y con los sentidos bien puestos.

Ayer no hubo familias ni grupos de ciclistas en el parque El Lago. Amelia Andrade

“La verdad es que después de eso ya no salgo como antes y si lo hago, trato de que sea en grupo. Uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con un delincuente”, explicó.

El encarcelamiento del Morgan Leer más

Pero este temor es colectivo y no exclusivo de ese punto. En la isla Santay, por ejemplo, los visitantes que se instalan en el lugar para pedalear sobre el puente afirman estar inquietos. “Asesinaron a uno de los nuestros, es lamentable. Las autoridades deben investigar. Decidimos venir a la Santay porque aquí no ocurre eso, al menos hasta ahora...”, expresó Gino Molestina, quien como el resto critica que en el Puerto Principal no haya ya sitios seguros para distraerse.

“Si hablamos de ciclorrutas, pues no tenemos nada. Con el tiempo, para estar más seguros, no nos quedará de otra que tener bicicletas estáticas. Qué ciudad en la que vivimos, qué falta de control y liderazgo por parte de las autoridades”, indicó Peter Guerra, habitante de Los Álamos y ciclista.

Muchas personas han decidido dejar sus bicicletas olvidadas en el sector Miguel Canales Leon

Hasta el cierre de esta edición, el asesinato de Villarreal continuaba siendo un misterio, ya que los representantes del lugar han preferido no pronunciarse, mientras que la Policía no da mayores detalles. Este Diario tuvo acceso al parte policial que indicó que la víctima recibió tres impactos de bala, además se conoció que el occiso fue encontrado con sus pertenencias.

Gabriel Cortez es trasladado a 'La Roca' ante la preocupación de sus familiares Leer más

Según los ciclistas que conocen El Lago y sus alrededores, en el sitio hace falta algo más de seguridad. “Por aquí casi nunca hay vigilancia, hoy, luego de pocos días del incidente, no hay ningún patrullero cuidando la zona. Al menos para investigar qué pasó, cuáles son las zonas vulnerables, deberían estar aquí, pero ya ven, no es el caso”, opinó Otto Guerrero, que con temor asistió a andar en bicicleta por el lugar donde se registró el crimen.