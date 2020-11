César Zapata: “Necesitamos leyes más severas para rehabilitar a los menores”

Es general y el comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de Policía. Antes fue el comandante de la Subzona Los Ríos 12 y trabajó en la Dirección Nacional de Tránsito y Control de Seguridad Vial de la Policía Nacional. Estudió en Chile, España, Panamá y otros países en temas relacionados con Tránsito. Ha escrito libros relacionados a este último campo.

El contexto

Desde el pasado 16 de octubre y por primera vez en la historia, la seguridad de la Zona 8 está en manos de dos oficiales generales. De Zapata, quien asumió la Comandancia, y de Víctor Araus, quien ocupaba ese cargo y ahora dirige las labores en la franja costera. Estos cambios se dan tras la cantidad de robos y muertes registradas en lo que va del año en el territorio.

La llegada del coronavirus detuvo este año las actividades comerciales, deportivas, escolares..., pero no los índices de delincuencia. En la Zona 8, si bien los delitos se han reducido en un 32 %, las muertes violentas han aumentado en un 38 % y la percepción de inseguridad por parte de la población asimismo es alta, como lo reconoce Zapata. EXPRESO dialoga con él para hablar de las estrategias que se ejecutarán de forma inmediata para combatir este problema, que cada vez más obliga a los ciudadanos a vivir atemorizados y entre rejas.

Por el grado de violencia existente, se optó porque exista más control operativo, de prevención e investigación en la zonal.

Es la primera vez que Guayaquil, Durán y Samborondón son custodiadas por dos generales. Se ha dicho que el fin de esta decisión radica en trabajar de forma articulada. Pero, ¿será suficiente para reducir la inseguridad?

No necesariamente, porque hay que tener presente que los actos delictivos son además un problema social. Nosotros estamos haciendo cambios para actuar desde el punto de vista policial, pero los municipios, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, los jueces deben hacer su parte. Hemos tenido ya reuniones con los representantes de estos sectores para presentarles nuestras inquietudes en torno a la coordinación que debe existir. La falta de esta ha hecho que el trabajo policial, que a veces lleva meses realizándose, se desvanezca. Hay cosas entonces que deben cambiar, incluso queremos presentar una propuesta a la Asamblea para darle solución al hecho de que, sobre todo en este sector, existan menores de edad que cometen asesinatos. Que ellos no puedan ser judicializados nos causa problemas...

Zapata ha tenido ya reuniones con los alcaldes y representantes de gremios, la Fiscalía y la comunidad. El fin de ello apunta a poner en práctica una serie de estrategias para frenar los delitos. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

¿Qué proponen? ¿Penas más fuertes? ¿Cárcel acaso?

Soluciones legales más severas. Años atrás, este problema no existía, puesto que nadie avizoraba que los menores iban a ser tentados a que cometan delitos, como lo hacen ahora; por lo tanto, existe la necesidad de contar con leyes más contundentes que apuesten a su rehabilitación. La Policía no está en contra de la protección del menor, sin embargo, ya deberíamos ponernos a pensar en actuar de otra manera, de tal forma que cuando sean aislados, se garantice que su rehabilitación realmente dará resultado.

Pero actualmente existan ya medidas socioeducativas...

Así es, y estas no son ya la solución o la única solución. Por lo tanto, hay que crear una norma legal que permita que estos ciudadanos sean rehabilitados de otra manera. No se trata de mandar al adolescente a la cárcel por 80 años, no es lo que queremos, porque siendo jóvenes es viable cambiar su futuro. Ante ello, el aislamiento debe ser más fuerte. ¿De qué tipo? Eso es lo que debe entrar a debate y se debe analizar para que sea aplicado y dé los resultados deseados.

A corto plazo, ¿cómo prevé reducir la violencia en Guayaquil? Esto teniendo en cuenta que en las últimas semanas, esta problemática se ha visto reflejada incluso en sitios como la Bahía, donde una joven fue violada; y en fiestas infantiles, donde han fallecido niños a consecuencia del cruce de balas.

El microtráfico, las disputas territoriales, los problemas sociales siguen siendo la razón principal por la que se den estos actos de violencia. En Guayaquil son dos distritos los más afectados, prefiero no decir cuáles son para no estigmatizarlos, no necesitamos eso ahora. Lo que sí aclaro es que se está trabajando en ellos, no solo con operativos, sino desde el punto de vista judicial. Se han abierto una serie de investigaciones, hay agentes instalados en estas zonas para fortalecer esta área, están identificadas ya varias organizaciones delictivas. Esto articulado con la justicia dará resultados.

Estamos teniendo inconvenientes en aquellas áreas violentas en las que precisamente son los menores los que actúan.

Al incrementar los operativos, ¿aumentará también el número de agentes con el que cuenta la entidad?

Ahora tenemos alrededor de 7.000 y sí, el próximo año tendremos más personal, así nos lo han confirmado ya y serán distribuidos por áreas, según la supervisión que las zonas necesiten. Y es que esta vez al Distrito Metropolitano de Guayaquil lo hemos dividido también por zonas (norte y sur), cada una bajo el liderazgo de otros coroneles, para realizar un mejor monitoreo territorial.

El General César Zapata durante su entrevista con este Diario. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

En Durán hay puntos, como el cerro Las Cabras, en el que finalmente los militares se han sumado para dar apoyo. La ciudadanía lo pedía. ¿Se prevé algo similar en Guayaquil?

Sí, ya se lo hace y se lo seguirá haciendo de forma aleatoria y en donde se confirme que está aumentando la delincuencia. Estos operativos no son públicos, por estrategia. Sin embargo, se dan.

¿Qué necesita la Policía de los municipios que integran la Zona 8 para fortalecer el trabajo?

Me he reunido ya con algunos de los alcaldes y hemos dado a conocer lo que necesitamos, que recae en su intervención en el espacio público, cuyos escenarios o estado en ocasiones pueden complicar nuestro trabajo. Hemos pedido su intervención en los parques, casas desoladas, callejones abandonados y sin iluminación, por ejemplo, para que los adecuen y los vuelvan seguros. Eso será de gran ayuda para nosotros. Han dicho que lo harán.