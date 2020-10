Vecinos de Urdenor 1: “Por la delincuencia hemos tenido que encerrarnos”

Que están cansados de escuchar o enterarse por grupos de WhatsApp que otro vecino haya sido asaltado. Que por las calles del sector circulen libremente, y a alta velocidad, vehículos sin placa o con vidrios polarizados. Y temen que estos sean causantes de futuros accidentes de tránsito.

Así es como se sienten los residentes de la ciudadela Urdenor 1, en el norte, y coinciden en que son los principales motivos por los que han sido empujados a tener que “encerrarse”.

Allí se han colocado tres plumas en las calles que conectan a las avenidas Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana. La instalación en estos sitios obedece a que, según la comunidad, son los puntos utilizados por los delincuentes para escapar luego de que cometen los delitos que en su mayoría son asaltos a quienes salen desde muy temprano a sus trabajos o en la noche, cuando regresan.

“Aquí se ha desatado una serie de robos. Yo vivo cerca del UPC y han robado. Estoy de acuerdo que pongan más plumas para ver si así se frenan estos delitos porque estamos en manos de los ladrones”, comenta Elena Ortega, residente.

Lo mismo piensa Leonardo Cabrera, otro morador, y quien se muestra preocupado por los constantes delitos que en el sector se han registrado.

La policía sí da rondas, pero los delincuentes buscan la manera para cometer los delitos y por eso estas calles se han tenido que cerrar. Por mi parte es una acción positiva de los moradores. Josué Muñoz, residente

Agrega que la vía que conduce hacia la Juan Tanca Marengo ha sido la más buscada por los antisociales y como consecuencia, los niños ya no pueden salir tranquilamente a andar en bicicletas o patines.

“No me molesta que hayan colocado las plumas, pero sugiero que deberían haber fijado un horario de cierre porque hay personas que sí necesitan dirigirse hacia esas avenidas”, dice.

Hecho. Son tres plumas que han sido instaladas en el vecindario. Christian Vasconez / Expreso

Mayra Jalón, presidenta alterna de la Asociación de Acción Social Comunitaria Urdenor 1, ha llevado al frente el montaje junto con otros moradores al igual que la incorporación de siete cámaras de videovigilancia, en varios sitios estratégicos, y alarmas comunitarias. Pero aún así los ladrones se las ingenian para causar zozobra.

Jalón afirma que los constantes robos la motivaron a reunirse con los otros vecinos para conformar la directiva de la Asociación, pero hace énfasis en que las plumas son parte de un plan piloto.

Los delincuentes tienen conocida a esta zona y andan en motocicletas por eso aprovechan los accesos, ese es el problema. Hay gente inconforme por las plumas, pero lo mejor es cerrar todo. Carolina Torres, residente

“La delincuencia nos ha obligado a encerrarnos. Lo que queremos hacer a futuro es una sola entrada y que un guardia permita el paso, quizá más adelante sea con una tarjeta, pero es la única forma de reducir los delitos y que ingresen personas extrañas”, cuenta.

Sin embargo, hay vecinos como Germán Durango, que no están de acuerdo con la instalación de estos elementos, pues les afecta al momento de movilizarse o cuando suceda una emergencia.

“Al menos hay que establecer un horario ya que todo cambio necesita su tiempo, esperemos que con esto ya no hayan más casos de robos”, argumenta.

Por su parte, Jalón asevera que se han enviado informes al Municipio para que conozca la incorporación de las plumas y propone un solo acceso por cada bloque, ya que en las otras manzanas tienen estas plumas desde hace varios años.

¿Pero es legal instalar estos objetos en las calles de la ciudad? Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, precisa a EXPRESO que esto no es permitido, al igual que puertas metálicas. No obstante, admite que si existe un problema de inseguridad en la comunidad, no habría inconvenientes.

“Hemos sido flexibles y tolerantes siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que todos los vecinos estén de acuerdo y que se instale un guardia de seguridad para que controle la entrada y salida”, detalla el funcionario y recuerda que al realizar esta instalación no se necesita un permiso. “Pueden hacerlo informalmente”.

Solo el año pasado me robaron tres veces. A las personas que le roban aquí no ponen las denuncias, por eso los policías piensan que no hay atracos, pero no es así. La gente teme a las represalias. María Elena Vélez, residente

Estadísticas proporcionadas por la Policía. Teddy Cabrera / Expreso

Policía: “Semanalmente ocurren tres delitos

Sin precisar cifras, Diego Panchi, subteniente de Policía y jefe del subcircuito Urdenor 1, confirma a EXPRESO que los delitos en el vecindario aumentaron durante la pandemia y, la mayoría, han sido perpetrados por personas a bordo de motocicletas especialmente en el horario de 19:00 a 21:00.

Asegura que las infracciones que más se cometen son el robo a personas y de accesorios de vehículos. “En septiembre no aumentaron mucho, pero semanalmente (ocurren) unos tres delitos de estos”, manifiesta Panchi al recordar que, por lo general, lo que más se sustraen los antisociales son los celulares y para amedrentar a sus víctimas utilizan incluso armas de fuego de juguete o cuchillos.

“Estamos viendo la manera de solucionar y bajar ese porcentaje. No se puede decir eliminar porque es algo imposible, pero sí reducir”, analiza el uniformado. No obstante, al igual que algunos vecinos del sector, manifiesta que las guías representan un obstáculo al momento que se realizan los operativos de control, patrullajes o si se da el caso de una emergencia y obligadamente se necesite circular por aquellas arterias.

Ante ello, cuenta que se han establecido acuerdos con la directiva de la asociación comunitaria para que las guías se abran en un horario definido y que, a partir de las 18:00 o 19:00, se bloquee el paso a los vehículos. Pero en su momento anhela que estas estructuras desaparezcan en el vecindario. “Nosotros no queremos que existan esas guías porque queremos que la comunidad vuelva a confiar en la policía”, remarca.