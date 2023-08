La lista de afectados es larga al igual que las quejas. Residentes de la urbanización Los Ceibos analizan cancelar por completo el servicio de telefonía fija que les brinda la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ante los recurrentes problemas que presentan sus líneas, muchas de las cuales están sin tono hace meses.

Una situación que no solo afecta a las labores cotidianas de los usuarios, que pagan por un servicio que no reciben, sino también a las actividades empresariales, comerciales y hasta urgentes que puedan suscitarse en cualquier momento en el sector. Esto, porque la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Ceibos 1 también está sin tono en la línea de emergencia 2004238 que se encuentra al servicio de los moradores.

“Ya tenemos más de un mes sin tono. Es en todos Los Ceibos. Nos perjudica porque en sí estos teléfonos son para contacto directo con la policía, aquí hay muchas personas mayorcitas que no saben muy bien el uso del celular y más factible se les hace el teléfono convencional”, explica el cabo segundo Jonathan Espinoza, de la UPC del sector.

La policía comunitaria del sector se reunió con integrantes del Comité Los Ceibos para analizar la falta del servicio telefónico entre otros temas. Joffre Flores

Renate Schenker de Miranda, presidenta del Comité Los Ceibos, especifica que desde hace seis meses están sin telefonía fija. “Hicimos oficios y todo al CNT, pero al día de hoy no arregla nada y lo peor de todo es la incomunicación porque tenemos moradores de la tercera edad que no tienen celular; aunque parezca mentira, dependen totalmente de un teléfono fijo”, manifiesta la dirigente al mostrar que la línea del Comité también está sin tono hace meses.

“Estamos realmente desesperados. No es un lujo tener teléfono fijo, es un servicio básico que además estamos pagando para que no quiten el número. La planilla llega porque obviamente hay que pagar el valor mínimo que es de 6, o 7 dólares y no puede ser que estemos hace más de seis meses sin servicio para poder comunicarnos con los proveedores, con los socios, etc., simplemente no puede ser”, recalca Schenker, al agregar que CNT justifica el problema en el robo de cables. “Pero no es posible que en una ciudadela tan grande, donde tenemos cuatro zonas, se queden sin teléfono; sobre todo la UPC sin teléfono, sin internet no puede funcionar”.

En respuesta a inquietudes de EXPRESO, la CNT explica que se han presentado cortes de cables en la avenida El Bombero, calle principal de Los Ceibos, por donde pasa la red de cobre de CNT EP. “Moradores han evidenciado con videos y fotos a las personas que están realizando cortes y robos de cable, pero los mismos no los facilitan por temor a represalias. Los armarios de telecomunicaciones donde están las conexiones de las redes primarias y secundarias también han sido violentados por personas no identificadas. Todo esto hace que los clientes se queden sin servicio”; además de representar una gran pérdida para la empresa que, hasta la presente fecha, solo en ese sector sobrepasa los 21.500 dólares, asegura CNT.

Eventos CNT señala que durante los meses de julio y agosto se han suscitado seis eventos de cortes de cable en Los Ceibos. Hasta el momento han realizado 260 reparaciones.

Según agrega CNT, el pasado 26 de julio fue el último evento de robo de cable que afectó a 445 clientes, quienes a la presente fecha están habilitados en la red primaria. También existieron cortes y robos de cable sobre la red secundaria, lo cual no ha permitido que los clientes cuenten con servicio en su totalidad, por lo que se espera que para el sábado 2 de septiembre de 2023 se levante el servicio al 100%.

Eso esperan quienes aún desean conservar sus líneas, como Adolfo Klaere, expresidente del Comité Los Ceibos, a quien varios vecinos le compartieron sus números telefónicos y el clamor de una solución definitiva al problema, por ser en su mayoría personas de la tercera edad que necesitan estar conectados con familiares. En su casa, el teléfono fijo también está sin tono hace dos meses. Busca además que la CNT devuelva los valores cancelados por un servicio que no han recibido durante la interrupción.

Comité. En el Comité Los Ceibos también están desde hace meses sin tono en el teléfono fijo, lo que impide contactar a proveedores, socios y entidades. Joffre Flores

Igual espera Alejandro Suárez, asimismo que el arreglo no sea solo para unos días. Según cuenta, su teléfono “tiene más de dos meses sin tono. Fui a reportarlo, vinieron y me lo dejaron funcionando, pero el tal arreglo duró apenas dos días. Al momento ya nadie atiende para hacer el reporte”. Lo mismo le pasó a Ítalo Cuntó, quien considera la situación como un viacrucis. “Estoy sin teléfono desde febrero, pasaron dos meses de reportar y llamar y nunca vinieron, me tocó pedir a un contacto y lo arreglaron, pero no duró ni un mes y hoy tengo nuevamente problemas con la línea. Es una situación complicada. La gran mayoría en Los Ceibos tenemos esos problemas”, afirma.

Víctor Cadena, también residente, optó por cancelar la línea que tenía en su casa. “Eso viene desde el año pasado, prácticamente dejé a un lado la telefonía fija, solamente tenemos por internet. No había cómo arreglen de una manera rápida... estos últimos años ha estado terrible”, enfatiza.

Con él concuerda Mónica Vallejo, integrante del Comité, quien también ha reclamado a CNT y desde donde fueron supuestamente a arreglar, pero siguen sin tono. “Necesitamos el teléfono que funcione para poder pedir auxilio. En la UPC lo arreglaron, pero solo duró dos días. La única solución que vemos es eliminar el servicio porque estamos pagando por algo que no recibimos”, puntualiza.

