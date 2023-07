Los robos de cables provocaron que 500 familias se queden sin luz en La Joya

Habitantes de las etapas Brillante y Ónix, pertenecientes a la urbanización La Joya, han sufrido varios estragos en los últimos dos meses por la falta de electricidad, según los mismos afectados. De hecho, el pasado jueves 6 de julio salieron a protestar a las afueras de sus ciudadelas por un nuevo corte de energía que duró más de 12 horas.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) publicó a través de su cuenta de Twitter que la afectación surgió cuando un cable soterrado quemado afectaba la distribución de energía eléctrica en el sector, por lo que acudieron a repararlo cerca del puente que une Guayaquil con Daule; sin embargo, las quejas no se hicieron esperar en redes sociales y en la vía que conecta las etapas en la urbanización.

“Llevamos más de un mes con el mismo problema. Con la mínima lluvia se nos va la luz, pero para cobrar y cortar la luz sí son los primeritos”, reclamó molesta Noelia Bravo, una residente de la etapa Brillante, quien junto con un grupo de vecinos salió a protestar a media vía.

EXPRESO trató de comunicarse con CNEL para conocer más detalles de la problemática, pero hasta el cierre de esta edición, el departamento de Dirección Nacional de Comunicación Social de la empresa no tuvo ninguna respuesta.

Por su parte, el Municipio de Daule indicó que el robo del cableado habría provocado el apagón, pero se aclaró que esta no es competencia Municipal. “Con relación a los apagones suscitados en la urbanización La Joya, cúmpleme manifestarle que estos problemas de energía es competencia única de CNEL Guayas-Los Ríos, es decir, no es competencia del GAD DAULE; y las intermitencias de energía en las etapas antes mencionadas, (según versión de CNEL) se debe a que en días anteriores intentaron sustraer los cables eléctricos, lo cual ocasionaron daños en el cable de energía eléctrica soterrado y por consecuencia fallas en el suministro de energía”, dijo el subdirector de Obras, Juan De Dios Morán.

Por su parte, el presidente de la etapa Brillante, José Alcívar, indica que salir a las afueras de la urbanización y parar el tráfico fue la única alternativa que les quedaba.

Si no hacíamos este tipo de bulla no nos iban a tomar en cuenta. Hemos hecho las cosas posibles para que nos ayuden y no lo han hecho. Gracias a esta protesta pudieron ayudarnos al menos momentáneamente”, dijo Jimmy Romero, habitante de la etapa Ónix.