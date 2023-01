Varias líneas telefónicas convenciones de algunos sectores de la ciudad todavía no tienen tonos y sus propietarios están pensando en devolverlas, ya que a pesar de no contar con el servicio sí les está generando costos que deben cancelar a través de las planillas.

Así lo aseguran las residentes de la ciudadela 9 de Octubre, sur de la ciudad, quienes llevan más de seis meses sin poder usar sus equipos, debido a que estos no tienen tono.

Carlos Saavedra, quien habitan en la manzana 14 del sector, señala que ha ido en varias ocasiones a la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) a denunciar este problema, pero solo le han informado que están colocando fibras ópticas en el sector para mejorar el servicio. “El equipo lleva mucho tiempo sin funcionar, pero mensualmente me llegan planillas de 8 dólares que debo pagar por algo que no tengo”, se queja.

Habitantes de otros sectores denuncian, también, que se les está cobrando por reparaciones que no han solicitado.

“Mis dos líneas estuvieron sin tono durante varios días por el robo de unos cables que se registró en el sector, según informaron los empleados de la telefónica, cuando di a conocer el problema. Ahora que el percance se solucionó me llegó una factura por un costo de reparación. No entiendo por qué tengo que pagar por un trabajo que la empresa debe realizar para devolverle el servicio a sus clientes”, cuestionó Nelly Rodríguez, quien habita en Nicolás Segovia entre Colombia y Venezuela.

Melisa Briones, residente de Mucho Lote 1, quien no tiene el servicio desde hace dos meses, dice que quiere devolver la línea para que no le sigan cobrando por un servicio que no tiene. "La verdad es que el teléfono convencional se ha convertido en un adorno para las casas, ya que uno no lo usa porque siempre está sin tono", enfatiza.

CNT respondió a EXPRESO que los robos de cables están causando a los usuarios estos inconvenientes.