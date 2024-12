La cédula será el único documento de discapacidad a partir de enero de 2025

Lo anunciado meses atrás se cumplirá. A partir del 1 de enero de 2025, la cédula de ciudadanía será el único documento válido para certificar la condición de discapacidad en Ecuador.

Esta medida, según han confirmado las autoridades, reemplaza al carné de discapacidad previamente emitido por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) o el Ministerio de Salud Pública (MSP). El objetivo de esta reforma es simplificar los trámites administrativos y promover una inclusión más integral y efectiva.

A partir de la fecha mencionada, las personas con discapacidad podrán acceder a los beneficios de la Ley Orgánica de Discapacidades, como exoneraciones fiscales y atención prioritaria en servicios públicos y privados, utilizando solo su cédula de identidad actualizada, sin la necesidad de llevar el carné físico.

Para la ciudadanía, el cambio es favorable y evitará que tengan que actualizar el carné una y otra vez, o deban seguir un proceso que, a veces, dura meses. "Mi hija tiene discapacidad intelectual, tienen síndrome de Down y sacarle y luego actualizarle el carné me tomó mucho tiempo. Me tocó asistir a una serie de reuniones para que le hagan pruebas, se le hizo estudios, todo... Y luego, para actualizar el documento, fue lo mismo. Tuve hasta ganas de desistir. Era muy engorroso. Me alegra que ahora sea todo más simple, que haya más equidad y respeto", señaló Elizaberth Morales, madre de un menor con síndrome de Down.

¿Cómo se actualizará la cédula?

El proceso para incluir el tipo y porcentaje de discapacidad en la cédula es gratuito, rápido y sencillo. Para realizar este trámite, solo se debe acudir a cualquier oficina del Registro Civil sin necesidad de cita previa. Además, se brindará atención prioritaria a las personas con discapacidad.

Los ciudadanos que deseen actualizar su cédula antes de 2025 podrán hacerlo en los días 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2024, durante el horario habitual de atención (de 08:00 a 17:00). Es importante destacar que los trámites son personales, salvo en el caso de menores de edad o personas que necesiten acompañamiento.

Contexto y beneficios de la reforma

A partir del próximo año, la cédula de identidad será el único documento válido para certificar la discapacidad y su porcentaje. Esta medida está alineada con la Ley Orgánica de Discapacidades y tiene como objetivo agilizar los trámites y asegurar que la información relevante esté fácilmente disponible.

Verónica Loor, una ciudadana con un 3 9% de discapacidad, expresó para un reportaje anterior a EXPRESO que el cambio facilita enormemente los trámites. “Antes tenía que llevar el carné del Conadis junto con mi cédula, lo cual a veces resultaba incómodo. Ahora todo está en un solo documento, lo que simplifica las gestiones", comentó.

El trámite de actualización, según informaron las autoridades meses atrás a EXPRESO, será gratuito para aquellas personas cuyo porcentaje de discapacidad sea igual o superior al 30%. Para el resto de los ciudadanos, el costo será de 16 dólares. Además, el carné del CONADIS dejará de ser válido a partir del 31 de diciembre de 2024, lo que hace que la cédula sea el único documento habilitante para acceder a los beneficios previstos por la ley.

Brigadas móviles y atención a personas con discapacidad severa

Para las personas con discapacidades severas o aquellas que no pueden desplazarse, el Registro Civil ha habilitado brigadas móviles. Durante este año, estas brigadas han atendido a más de 3,000 personas, con 721 brigadas realizadas hasta la fecha.

En total, el Registro Civil ha emitido más de 450,000 documentos para personas con discapacidad, de los cuales más de 90,000 corresponden a la provincia de Pichincha. En el futuro, las brigadas móviles seguirán operando para facilitar el acceso al servicio.

El papel de la cédula en la inclusión

El nuevo diseño de la cédula contará con un chip de policarbonato que almacenará datos biométricos, además de incluir un código QR para su validación rápida. En el anverso de la cédula se registrará el tipo de discapacidad, su porcentaje y la condición del titular.

Además, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que la cédula será el único documento necesario tanto para trámites públicos como privados, garantizando que las personas con discapacidad tengan acceso directo a una amplia gama de servicios y beneficios.

¿Cómo obtener una brigada móvil?

Si una persona con discapacidad no puede asistir a una oficina del Registro Civil, puede solicitar una brigada móvil. Para hacerlo, debe presentar una solicitud por escrito, que está disponible en la página web oficial del Registro Civil, o enviar un correo a servicios@registrocivil.gob.ec detallando el nombre completo, número de cédula del beneficiario, y la dirección domiciliaria.

