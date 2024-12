Devolución del IVA a adulto mayor: ¿Habrá cambios para el 2025?

El pago a los adultos mayores, por devolución del IVA, que ingresaron la solicitud en septiembre pasado, se está procesando durante este mes de diciembre. La deuda para este grupo vulnerable que estaba por los $60 millones, hasta ayer 16 de diciembre, había disminuido en los $40, según destacó el director del Servicio de Rentas Interna (SRI), Damián Larco, en una entrevista radial.

Los retrasos de tres meses en los pagos, una vez hecha la solicitud, han levantado varias quejas de usuarios que esperan cambios en la agilidad del proceso. Pero, realmente ¿habrá cambios de este servicio y derecho para el próximo año 2025?

Desde el Departamento de Comunicación del SRI, se ha indicado a EXPRESO que no habrá ningún cambio o actualización en el proceso de devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad.

Estas son las vías para solicitar la devolución del IVA

Más bien, señala la entidad tributaria, se mantendrán las vías actuales de devolución de IVA que son de manera presencia, virtual y automática.

Presencial

De la forma presencial, los adultos mayores pueden acercarse a las oficinas del SRI con las facturas físicas de las compras de bienes y servicios para consumo personal que han realizado y donde deba constar su nombre. El usuario debe llevar consigo su cédula y el papel de solicitud de devolución en físico.

Virtual

Para realizar el proceso de solicitud, de manera virtual, los adultos mayores deben contar con su clave y contraseña de la plataforma SRI en línea, a través de la cual podrá realizar su pedido. Esto se hará de manera online debido a que las tiendas de consumo pueden emitir facturas electrónicas, por lo que la evidencia de las facturas se halla implícita en el sistema.

Automática

Existe la opción de que, al momento de la compra, a los adultos mayores no se les cobre el IVA de los productos. Así después no será necesario para ellos solicitar un monto que no se les cobró. Esto es la devolución automática que también mantiene vigente el SRI, pero solo en ciertos establecimientos comerciales, como supermercados y farmacias.

La entidad tributaria aún no actualiza el listado de establecimientos (lista que deberá ser más grande que la actual) de sitios donde los adultos mayores y personas con discapacidad puedan comprar y exonerarse del pago del IVA de los productos.

¿TE GUSTA DIARIO EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ