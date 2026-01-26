Expreso
Momento de la captura del sospechoso.CORTESÍA

Capturan a hombre que robaba piezas del alumbrado en el parque lineal Matilde Hidalgo

El sujeto fue captado manipulando el cableado del espacio público frente a la Universidad de Guayaquil 

Un hombre fue aprehendido en el parque lineal Matilde Hidalgo, en el norte de Guayaquil, tras ser captado por las cámaras del Centro de Control C5, de Segura EP, mientras sustraía componentes del sistema de iluminación pública este lunes 26 de enero de 2026.

Las cámaras lo captaron

La detección del sospechoso se ejecutó mediante las herramientas de videovigilancia de la corporación municipal, las cuales identificaron el momento exacto en que el sujeto manipulaba la infraestructura eléctrica del área recreativa. Tras la alerta, se activaron los protocolos de interoperabilidad entre las entidades de control local.

Personal de los Agentes de Control Municipal (EAS) acudió al sitio para realizar la detención administrativa del individuo, quien portaba herramientas y piezas de las luminarias al momento de su captura. La intervención evitó que el sector quedara a oscuras, una problemática recurrente que afecta la seguridad perimetral de los parques aledaños al estero.

Posterior a la retención inicial por parte de los agentes municipales, se coordinó el arribo de unidades de la Policía Nacional para formalizar el procedimiento legal. 

El sospechoso fue trasladado a la unidad judicial correspondiente para que se inicien las investigaciones por daño a bienes públicos.

