Los candidatos tienen en la mira el aluvión de La Puntilla

Un tema que preocupa a los habitantes de La Puntilla (Samborondón) y que hasta ahora no ha sido atendido por las autoridades, está relacionado a todo ese extenso y lodoso pedazo de tierra que, a consecuencia de la sedimentación y el lento e imperceptible retiro de las aguas, se ha formado a orillas de decenas de viviendas.

El aluvión, como se denomina a este excedente por el que, a decir de expertos en temas ambientales y urbanísticos, es posible ya caminar, como lo ha publicado este Diario; es un problema que está en el aire y que requiere de atención, a decir de los residentes, que incluso temen que esas superficies sean utilizadas como vías de ingreso o escape para robar en las viviendas del sector.

Si bien entre la comunidad y la Alcaldía está vigente el debate para confirmar a quién le pertenecen esas tierras (las partes, basándose en una serie de artículos legales, han defendido sus posturas alegando que son dueñas de ellas); dejando de lado el aspecto legal, desde la academia se ha dicho que sobre esos excedentes se pueden levantar desde senderos hasta parques lineales y canchas, o zonas de avistamiento de aves.

Tener más contacto con la naturaleza es necesario y permitiría recuperar, además del hábitat, el espacio público faltante de La Puntilla, dijeron en octubre pasado los catedráticos consultados. Esta vez EXPRESO dialoga con algunos de los aspirantes a asambleístas del Guayas sobre el tema y las posibles soluciones que le darán, de ganar las elecciones.

Escenario. Las ciudadelas La Puntilla y Entre Ríos son las más afectadas por el aluvión. En el sector, sin embargo, el problema ya se percibe en otros puntos.

Hecho. Desde el Puente de la Unidad Nacional se observa el aluvión, que ha ido creciendo en los últimos años Miguel Canales Leon

La mayoría, como leerán a continuación, consideran necesario que espacios como estos vuelvan a tener vida. Para ello, proponen trabajar de la mano de expertos universitarios en temas medioambientales y de conservación, pero también de los municipios y la Prefectura. Entidades que, a juicio de la mayoría, han permitido que el problema se agrave.

Para aspirantes como Jonathan Parra, de Alianza PAIS, resulta fundamental actuar, puesto que la seguridad de los habitantes está involucrada. Por esos excedentes solidificados de tierras ya se puede caminar, por lo que -advierten- habría facilidades para que los delincuentes ingresen a robar.

Para otros, como André Santos, de SUMA, tal como sugirieron los líderes comunitarios en un reportaje anterior, esta y otras preocupaciones ciudadanas deben ser abordadas por la Asamblea. De allí que plantea que el Consejo Nacional Electoral CNE, por obligación, provea a los ciudadanos de una casa comunal u oficinas donde las partes puedan reunirse una o dos veces al mes.

Desde el Puente de la Unidad Nacional es posible ver los excedentes de tierra. MIGUEL CANALES

Ronny Aleaga, candidato por Centro Democrático

“Habría que hacer una mesa técnica”

Sí habría que hacer un antecedente. Todo ese espacio lodoso no está consolidado y el agua cubre la gran mayoría de la parte en la marea alta. Antes de planificar un proyecto ahí, sería bueno saber qué pasa con el tema del contrato del dragado por parte de la Prefectura. Estamos en el limbo con ese tema. Lo que cabría es hacer una mesa técnica con las autoridades que intervienen aquí. También hay que hacer estudios técnicos con empresas capacitadas para ver el impacto ambiental y creo que es necesario recuperar nuestro río Guayas.

Marcos Molina, candidato por Izquierda Democrática

“No podemos hacer proyectos, sino leyes”

Como legislador no hago proyectos, hago leyes. Habría que legislar sobre la acción de los ríos, los márgenes de las costas, cualquier situación. Podemos hacer una ley que proteja la fauna y flora, los márgenes de los ríos y de cauce o para que se mantenga el agua; eso es otra cosa. El asambleísta habla sobre legislaciones, artículos y cosas mucho más generales. Sí me parece que el río Daule se está estrechando cada vez más. Debería haber una ley, por ejemplo, para que no se boten desperdicios, que se saneen un poco más los ríos, que el agua sirva para los cultivos. Esas serían leyes importantes.

Verónica Llaguno, candidata por Democracia Sí

“Un proyecto a orillas del río sería catastrófico”

Tener un proyecto a orillas del río sería catastrófico para el medio ambiente. No podemos impedir el cauce del río, eso tendría consecuencias de inundaciones a futuro si es que no se hace un buen dragado. Lo que tenemos que hacer como asambleístas es fiscalizar y exigir a todas las autoridades que cumplan con los dragados oportunos del río Guayas y que ese lodo o sedimento vaya a un lugar apropiado para que no cause contaminación . El que esté proponiendo poner un parque o una cancha no tiene nociones del cuidado del medio ambiente. El dragado es lo urgente.

Luis Almeida, candidato por el Partido Social Cristiano

“Exigiré un concurso serio y profundo”

Lo que hay que sacar es toda la arena. Exigiré un concurso serio; no solamente sacar un cuadrito de sedimento alrededor del sitio de El Palmar, sino hacer un serio y profundo dragado. Es tan grave la situación para La Puntilla y para Guayaquil que el sedimento hace que el agua se suba y no permite que las aguas salgan del alcantarillado. No puede ser esto. Yo haría una gran ley para de una vez por todas poner el dragado. Esta belleza de ciudadelas de Samborondón no pueden ser destruidas, ni gran parte de Guayaquil.

Guillermo Leones, candidato por Unidad Popular

“Podemos presentar una propuesta”

Principalmente, la academia debe jugar un papel ofreciendo propuestas. En esos temas tiene responsabilidad el Municipio que ejecute. No es un tema de ley, pero podemos presentar una propuesta en función de los intereses de la ciudad; es un problema de una jurisdicción y de ordenanzas. Y la ejecución es del gobierno seccional y debe preocuparse también el gobierno central sobre este tema. Hay que buscar un mecanismo necesariamente. Es oportuno. Es una necesidad urgente de la ciudad.

Al aluvión es posible verlo no solo en La Puntilla y Entre Ríos, ya hay otras zonas donde se está formando. Miguel Canales Leon

Ronny Schmid Ayala, candidato por Pachakutik

“Los terrenos tendrán un destino recreativo”

El aluvión es producto de una omisión imperdonable de municipios y la Prefectura, al descuidar la sedimentación provocada por los ríos Daule y Babahoyo, pues no acometieron a tiempo la remediación. Desde la Asamblea impulsaré un proyecto de ley en el que se deberá encargar a estas entidades, así como a los ministerios, los trabajos necesarios para salvar estos espacios. Y a los terrenos excedentes se les dará un destino recreativo: con malecones, parques y canchas. La gente necesita aire puro y esparcimiento, que reflejan alegría y libertad.

Guido Chiriboga, candidato por CREO

“El régimen del aluvión ya está regulado por la ley”

Basándonos en el artículo 665 del Código Civil ecuatoriano, el régimen del aluvión ya está regulado. Por ejemplo, en el artículo 666 se detalla que el terreno de aluvión accede a las heredades ribereñas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua. Ante ello, la autoridad competente deberá actuar en apego a la norma legal específica. Pero el derecho sobre esas tierras está claramente establecido en las leyes; son del dueño del terreno que accede.

André Santos, candidato por SUMA

“Es la tierra ideal para dar vida al entorno”

En estas tierras se puede hacer mucho, pero primero vería la factibilidad que existe para hacer obras que no afecten al entorno. Me parece oportuno levantar un parque o dar cabida a un área de avistamiento de aves, sería ideal para preservar el medio ambiente, un escenario que daría vida al entorno y el paisaje. La preocupación de los habitantes respecto a este y otros temas crece, y es por eso que es necesario un acercamiento entre nosotros y la comunidad. Así debió ser siempre, al menos desde el 2013 que la provincia se dividió por distritos.

Jonathan Parra, candidato por Alianza PAIS

“Es tiempo de dar uso a esos espacios”

Esas superficies deben ser tratadas como un proyecto 100 % verde, con la intervención y apoyo de los expertos de las universidades (que por cierto, siempre se los excluye, aunque sus puntos de vista son los técnicos y necesarios), que es la manera correcta de empezar a construir el Gran Guayaquil. Que a nadie se le ocurra ejecutar algún proyecto con adoquines, cemento y maquillaje para alterar más el ya afectado espacio del río. Esos pedazos de tierra son de todos los ciudadanos, pero es tiempo de darles utilidad protegiendo el medio ambiente.