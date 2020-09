“El Cabildo no es ineficiente, sí trabajamos en seguridad”

El miedo que los residentes experimentan en La Puntilla (Samborondón) a causa de la inseguridad, ha generado reacciones. Ayer, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló los hechos delictivos de los que han sido víctimas sus habitantes y la frustración que más de uno dijo sentir por la misma situación. Y frente a ello, Iván Orlando, asesor jurídico del Cabildo, se reunió con este Diario para asegurar que, a diferencia de lo que dicen los habitantes, en el cantón sí se tiene como prioridad a la seguridad.

“Más de un residente ha dado entender que el Municipio es ineficiente, pero no es así. Cada semana en el Cabildo llevamos a cabo una reunión de seguridad en la que ponemos sobre la mesa los problemas que estamos atravesando. No hay seguridad en ninguna parte del mundo y nosotros no vamos a ser la excepción que quisiéramos ser. Sin embargo, estamos trabajando”, sentenció; al referirse también a una de las quejas recurrentes por parte de la ciudadanía: la falta de iluminación.

Y es que, como lo comprobó este Diario, a lo largo de la arteria hay tramos que permanecen en tinieblas, lo que incrementa el riesgo de que se cometan los delitos. Pero, a decir de Orlando, la problemática se mantiene y no halla solución debido a que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no instala más luminarias ni repara las dañadas, aparte de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no les da la competencia de la vía.

Hay más delitos en La Puntilla y eso ha limitado mis salidas en ese sector. Antes me sentía tranquila de recorrer sus plazas, ahora temo terminar mi paseo y no hallar mi carro. Mariana Delgado,

​visitante

Si la tuvieran, como lo han venido pidiendo desde hace más de una década -defiende-, podrían intervenir.

“Hasta la fecha, ningún ministro ha tenido la valentía de entregarnos la vía (con fondos públicos), la quieren mantener como carretero y no es así. Si ahora la ven iluminada es porque el Cabildo ha invertido en ello”, precisó; aunque para la ciudadanía este argumento no es suficiente ni tiene soporte.

Obra. Para la ciudadanía, es vital que toda la vía esté alumbrada. Hay tramos que distan del escenario que se ve en esta gráfica. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

“Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de lo que hace o no el Gobierno, el Cabildo o cualquier otra institución. Nosotros queremos soluciones. Si pagamos tanto, porque en efecto hemos pagado mucho, por estar en una zona tranquila, lo único que nos interesa es que sea así”, señaló Sandra Morocho, residente de la urbanización Las Riveras.

Cinco Unidades de Policía Comunitaria existen en el cantón. La ciudadanía sugiere que haya más.

Sobre esta situación, EXPRESO preguntó a los directivos del MTOP si está en sus planes dar luz verde a este requerimiento y aseguró que la entidad “se encuentra analizando la viabilidad técnica del pedido”.

El MTOP está a cargo de la Red Vial Estatal. Las obras de iluminación en zonas urbanas y centros poblados es competencia de CNEL EP. MTOP

Por su parte, CNEL, ente al que se le consultó si tiene previsto (y cuándo) dar mantenimiento a las luminarias, y si sabe cuántas están en mal estado, no se pronunció.

Quienes sí lo hicieron fueron los residentes, que ante esta falta de respuestas solicitan a la Alcaldía que baraje poner en práctica un plan de seguridad similar al que existe en Guayaquil. “Mientras entre las autoridades se lanzan la pelotita, los robos se van a incrementar. La Policía ha dicho que son 40 agentes los que rondan en la zona y el número es el adecuado. Lo que está faltando entonces son herramientas”, agregó la residente Lisbeth Díaz, de la ciudadela Entre Ríos, al hacer énfasis en la necesidad de que se instalen cámaras de seguridad.

Tramos, como el de la gráfica, son constantes a lo largo de la vía principal de La Puntilla. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Sobre este punto, Orlando, quien para respaldar el hecho de que la Alcaldía sí se ha preocupado de proteger a sus habitantes asegura que ya firmaron un convenio con el Gobierno para dotar de motos y camionetas a la Policía (aunque no precisa cuándo serán entregados los vehículos y cuántos se darán); reconoce que aunque hay cámaras instaladas por parte del ECU-911, estas no son de última tecnología y tienen una que otra falla, y por ello invertirán en la dotación de estos equipos... pero cuando tengan los recursos.

Cuatro Embarcaciones, a decir del Cabildo, son las encargadas de monitorear y velar la seguridad del sector, desde el río.

El Gobierno no les cancela aún lo correspondiente a las asignaciones presupuestarias y a la devolución del IVA, lo que ha retrasado o ha puesto trabas a la ejecución de algunas obras, advierte. “Pedimos un poco de paciencia”, señala, al precisar que si bien ahora no está en la agenda de la entidad desarrollar un plan de seguridad, de ser necesario pactar más convenios lo harán.

Instalaremos cámaras de mayor resolución y alcance, pero todo es un proceso. No podemos hacerlo de un día para otro, estamos trabajando en los recursos. Iván Orlando,

​asesor jurídico del Municipio de Samborondón

Ricardo Manitio, jefe del Distrito Samborondón, por su parte, se mantiene en el hecho de que las estrategias que están ejecutando van dando resultados. “Las cifras evidencian una clara reducción en comparación al 2019. El territorio, y no solo La Puntilla sino todo el cantón, está bien monitoreado y las estrategias se aplican en torno a lo que vemos a diario”, justificó.

Moradores como Isabel Vélez, de la lotización La Gloria, no piensan igual. “En nuestra zona la inseguridad es alta. Entre todos los residentes invertimos en ocho cámaras y en pleno toque de queda nos robaron dos. Tenemos contacto directo con la Policía, pero pasa como en cualquier lugar: no llegan a tiempo porque no se alcanzan”.