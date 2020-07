Víctor Aráus: “Disminuyeron los robos, pero aumentaron las muertes violentas”

El asesinato de una persona en los exteriores de una cafetería en Samborondón, la tarde del lunes pasado, conmocionó a residentes de distintos sectores; sobre este caso, el comandante de la Zona 8, Víctor Aráus, aseguró que se trató de una muerte selectiva y que no tenía nada que ver con el trabajo diario que realiza la Policía. Pero la inseguridad ya venía preocupando a muchos vecindarios, por lo que EXPRESO conversó hace unos días con Aráus para conocer su versión sobre esta situación y la gestión realizada durante la pandemia.

Con las nuevas restricciones hay un aumento de reportes de actos delictivos en la ciudad, ¿a qué se debe esto? ¿Falta de control?

El miedo se instala en las residencias de Samborondón tras caso de asesinato Leer más

Usted me dice que los robos han aumentado, yo tengo estadísticas que muestran que han disminuido los robos a vehículos, a domicilio, por el trabajo estratégico de la policía. De que existen, sí existen. Decirle que no van a haber, no es así. La delincuencia siempre existirá, pero hay ciertos casos que se vuelven virales por redes sociales y eso causa una percepción de inseguridad en la ciudad.

Entonces, a su juicio, hay una reducción. ¿Hay cifras? ¿Influyó el toque de queda?

Por las restricciones, bajó considerablemente el tema de los delitos, pero tengamos en cuenta que Guayaquil se caracterizó por ser una ciudad que no acató al 100 % las disposiciones del COE. Fuimos el mal ejemplo a nivel mundial. Hay una reducción de cerca de 2.500 delitos hasta la fecha. Pero lo que sí es preocupante, y tengo que aceptarlo, que se escapó del control de la policía, es el tema de las muertes violentas. Aproximadamente hay un aumento del 30 %. Hemos tenido femicidios, muertes por violencia social al interior de los domicilios. Es muy difícil poder prevenir eso. La ingesta de alcohol al interior del domicilio, al igual que la abstinencia hacían que el temperamento de las personas cambie y se generara ese tipo de violencia, que son situaciones que se escapan al control de la policía.

¿Cómo yo puedo evitar una agresión al interior de un domicilio? Es imposible, ¿no cierto? Las muertes violentas en la vía pública sí son mi responsabilidad, pero si esas muertes son motivadas por un ajuste de cuentas, una lucha de territorio vinculadas al microtráfico o delincuencia organizada no son 100 % mi responsabilidad.

No puedo poner un policía detrás de cada persona que está inmersa en actividades delictivas.

Víctor Aráus, comandante de la Policía de la Zona 8.

Si la Policía no puede hacerlo, entonces ¿quién puede?

Una muerte violenta tiene muchas causas que podrían identificarse, desde problemas de violencia intrafamiliar hasta involucramiento en el microtráfico y crimen organizado, por lo tanto, la intervención policial al interior del domicilio es impredecible. Pese a ello, a través de nuestro departamento de Violencia Intrafamiliar en coordinación con el eje preventivo, activa protocolos de seguridad a personas que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar con la finalidad de evitar futuros hechos que desemboquen en muertes.

¿Cuáles son los sectores de la ciudad en donde se acentúan estos problemas?

Lamentablemente, sin querer estigmatizar, el Guasmo al igual que La Prosperina, Trinitaria, Socio Vivienda, Casuarina y Monte Sinaí; lugares que no respetaron las disposiciones del COE. Estadísticamente las muertes se dan en estos barrios, pero aclaro, muchas de las muertes tienen relación al microtráfico y delincuencia organizada. Mi responsabilidad es proteger a la persona de bien, pero no puedo poner un policía detrás de cada persona que está inmersa en actividades delictivas. A veces es difícil el acceso de la policía.

Asesinato en plaza comercial tiene vinculación con el narcotráfico Leer más

El cerro Las Cabras (Durán) y Socio Vivienda siguen siendo los territorios más calientes de la Zona 8. Por años no se han podido reducir allí los delitos, pese a sus intervenciones. ¿Acaso no deben intervenir ya los militares?

La Constitución nos da el mandato y exclusivo a la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, es por ello que no solo en estos sectores la Policía focaliza sus esfuerzos preventivos e investigativos para mitigar los problemas que allí se registran. La problemática de violencia en estos sitios obedece a muchos otros factores, entre ellos sociales, económicos, culturales, sobre los cuales nuestra institución no tiene competencia directa que facilite una oportuna intervención.

¿Qué se necesita para hacerlo? ¿Apoyo del Municipio, la Gobernación...?

Es importante recibir la ayuda y apoyo de las otras organizaciones. Nosotros tenemos identificados los lugares que generan mayor conflicto y presencia de inseguridad en las calles. Por parte del Municipio es importante, ya que hay muchos lugares que son utilizados de mala manera en el espacio público y que generan algún tipo de comercio ilegal, enfrentamientos de conflictos por luchas de territorio. Toda ayuda y coordinación siempre van a ser importantes.

La delincuencia organizada será una preocupación para la policía y las economías ilegales que la financian.

Víctor Aráus, comandante de la Policía de la Zona 8.

Durante esta época fue más evidente que nunca la falta de respeto hacia la autoridad. ¿Con qué escenario se encontró la Policía y cómo actuó?

Comuneros se oponen a la destrucción de una supuesta pista clandestina de aterrizaje Leer más

En toque de queda la gente libaba y jugaba en la vía pública, piscinas en las calles, agresiones a los policías… y a eso sumamos que esos sectores se han caracterizado por ser nicho de violencia. Nos costó llegar a la ciudadanía para evitar que la epidemia se propague. El hecho de que hayamos tenido que usar la fuerza para que las personas acaten esas disposiciones es algo que no lo entendíamos. Somos una cultura indisciplinada.

¿Por qué no endurecer las penas?

Ese tema se maneja y analiza a otro nivel y otras instituciones dicha responsabilidad. Nosotros hacemos un trabajo diario y permanente para evitar el cometimiento de estos delitos. Lo correcto sería más que endurecer las penas, eliminar del marco jurídico la figura contravencional, que es la más aplicada a los agresores.

¿Hacen falta más estrategias, personal policial o la asistencia de militares?

No hablo del tema preventivo, hablo de un tema que va mucho más allá, el tema de la droga, microtráfico y de que muchos jóvenes ya están inmersos en ese mundo. Es un tema preocupante en el que habría que actuar de una manera ya con otro tipo de intervención, que va más allá del tema de la prevención, que también pudiéramos hacerla con militares. Yo puedo ir con 1.000 policías y 1.000 militares a controlar un espacio dos o tres semanas, pero qué pasa, que volverá nuevamente a existir el problema.