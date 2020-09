La obra que alarma a una zona cansada de lidiar con el tráfico

La llegada de una obra al sector Los Arcos en La Puntilla (vía a Samborondón) tiene preocupados a los residentes que por años, como lo ha venido registrando EXPRESO, han tenido que lidiar con el tráfico que en esa zona se genera.

Midtown 100 es la torre multifuncional de seis niveles que el grupo Pronobis prevé entregar en el año 2024 y que estará ubicada precisamente a un costado del Parque Histórico de Guayaquil y en la misma ruta donde se encuentra la garita de ingreso de visitas a la ciudadela Entre Ríos, cuyas filas de carros a veces se extienden por cuadras; además de otras urbanizaciones, plazas comerciales y hasta un hotel.

Negocios y ciudadelas que se levantan en el sector. Teddy Cabrera

Teniendo en cuenta entonces la cantidad de vehículos que por allí se desplazan y que, tras varios años de quejas, recién en diciembre del año pasado el Municipio de Samborondón amplió a cinco carriles un tramo de la avenida Los Arcos (el que generaba más conflictos viales); los residentes reclaman que no se haya socializado el proyecto y más aún que, pese a no tener todavía el permiso de construcción (lo que confirmó el alcalde Juan José Yúnez), se esté promocionando ya la obra.

Este Diario hizo un recorrido por el sitio y constató que en el área donde se levantará la torre multifuncional hay un enorme cartel que revela, a breves rasgos, el tipo de edificaciones que integrarán el complejo e indica los contactos para solicitar información sobre las ventas.

Hecho. Este es el letrero que se observa en los exteriores del terreno. Christian Vásconez

Ese detalle, el de la promoción, es el que más inquietud genera a residentes como Pedro Gómez Centurión y Xavier Valverde, ambos de Entre Ríos; al alegar que si el proyecto (que incluye la construcción de 78 departamentos, 48 oficinas y 16 locales comerciales) no ha sido todavía aprobado, no tendría por qué estar promoviéndose.

Ninguno está en contra de que La Puntilla continúe desarrollándose, advierten. Sin embargo exigen saber si la promotora (que no entregó los planos de la obra, pese a la solicitud de EXPRESO) ha realizado los estudios necesarios que confirmen que los embotellamientos, que tantos dolores de cabeza les provocaron, no volverán. “Con nosotros no han socializado nada”, sostienen.

Y es que si bien en Los Arcos, según lo establecen las ordenanzas, es posible levantar proyectos inmobiliarios de este tipo (residenciales-comerciales); los ciudadanos cuestionan si una obra con tales características deba levantarse en el entorno.

No nos oponemos a la obra, incluso creo que le dará vida al entorno. Solo queremos que el tráfico no sea un problema. Aún hoy, a veces, nos toca estar en filas durante 25 minutos. Karoly Eiser,

administrador del edificio La Esmeralda

“Este megaproyecto va a generar una afectación a la propiedad privada. La densidad poblacional nos preocupa. No podemos darnos el lujo de tener un desarrollo urbanístico desordenado, que en aras del progreso merme la calidad de vida de los vecinos”, piensa Valverde; al coincidir con Gómez Centurión en la idea de que esta zona debe ser igual de planificada que el sector de Ciudad Celeste, donde se prevé construir el Nuevo Samborondón, el plan que apunta a transformar La Puntilla, aunque Yúnez no ha precisado cuándo estará listo, ni cuánto costará.

“De acuerdo con lo que ha mostrado el Cabildo, esa zona será preciosa. Pero resulta que acá con esas hiperdensidades, el entorno será caótico”, argumenta.

Hecho. En la misma ruta de la obra está la puerta de ingreso de visitas a la ciudadela Entre Ríos. Generalmente pasa llena, lo que da una idea de cómo, a futuro, podría complicarse el tráfico. Juan Faustos

Alexandra Mena, de Bosques de Castilla, comparte esa opinión. “¿Será que quieren que volvamos a vivir la pesadilla de antes? No entiendo el porqué de la promoción”, se queja. Es una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, dice Valverde, también abogado, al asegurar que no se debe hacer ninguna publicidad mientras no esté aprobado un anteproyecto.

Sin embargo para el alcalde del cantón, Pronobis no está incumpliendo ninguna norma. “Si promocionan la obra es porque saben que están cumpliendo con la ordenanza”, dice sin dar más detalles. Mientras que Pronobis, a través de un correo enviado a este Diario, señala lo mismo y sostiene que durante la etapa preoperativa, que consiste en el inicio de la comercialización, no es necesario obtener permisos de construcción, “ya que no se empezarán las obras hasta alcanzar el punto de equilibrio”.

Socialización. Aunque los residentes precisan que desconocen detalles de la obra, Pronobis asegura que han iniciado sesiones informativas con los vecinos más cercanos al proyecto.

Al respecto el urbanista José Núñez, quien vive en la zona desde hace 30 años, les da la razón, al afirmar que la promoción se da precisamente para obtener acuerdos de promesa de venta. “Generalmente los permisos de construcción se sacan cuando al menos se tiene un 70 % de promesas de compraventa; de lo contrario, es embarcarse en la quiebra. Lo que están haciendo es legal”.

Sobre la existencia de una estructura a medio construir en el terreno donde se levantará Midtown 100, cuya edificación ha generado también preocupación, la promotora asevera que no se trata de una villa u oficina modelo, sino de una estructura provisional para guardar materiales de trabajo y protegerlos del clima.

Pedimos que saquen los rótulos de promoción porque no hay permisos y además que no se hagan ahora estudios de tráfico, ya que por la época los resultados no serán serios. Pedro Gómez Centurión,

abogado y residente de Entre Ríos

Aun así los habitantes exigen un acercamiento. “Sabemos que están haciendo estudios sobre la viabilidad (información que fue corroborada por Pronobis), pero no es la adecuada. Y es que la están haciendo cuando todavía hay restricciones y toque de queda... No es la época. Los datos no serán reales”.