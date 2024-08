Las cámaras se unen en un plan con la idea de blindar los negocios de Daule

La ola de inseguridad que atraviesa Daule, donde los delitos no se limitan a los robos, sino también a los asesinatos, secuestros y casos de extorsiones, tiene encerrados a los habitantes y afectados a los negocios, que han empezado ya a cerrar sus puertas. Cifras de la Cámara de Comercio de Daule alertan que al menos un 30 % del total de comercios que tiene el cantón, que bordean los 6.500, ya no están activos en el mercado.

Douglas Sandoval, quien hasta hace dos meses tuvo un negocio en la zona de La Aurora, decidió probar suerte en la Sierra, sector de donde es su socio. Se cansó de ser víctimas de los robos y evitó sumar la lista de asesinados a causa de las extorsiones. “Me juré que apenas recibía un panfleto de amenazas para mi personal o para mí, me iría, y pasó. A la semana nos fuimos. No iba a jugar a la ruleta o a esperar a que maten a alguien del equipo para recién decidir qué hacer. No volveré, al menos no por un tiempo”, señaló.

Las cámaras, que han venido alertando de esta situación en repetidas ocasiones, como lo ha publicado EXPRESO, cansadas de la falta de acciones por parte de las autoridades, han decidido dar paso a la implementación de una serie de estrategias que protejan al comerciante y al emprendedor.

Para ello, los representantes de las cámaras de Comercio, de Industriales Arroceros, de la Banca Privada y del Consejo de Seguridad Ciudadana de Daule, se reunieron con Carlos Zaldumbide López, director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, para ultimar detalles del proyecto en el que han venido trabajando y con el que pretenden salir a flote para evitar futuros cierres.

¿En qué consiste el proyecto?

Nuestra obligación es luchar contra cualquier condición adversa para sacar adelante al comercio y generar empleo e inversión. Con el apoyo legal y las debidas denuncias, hay forma de afrontar la delincuencia que tanto nos ha afectado.



Carlos Zaldumbide, Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador

El plan, que incluye la otorgación de becas a los miembros de cada una de las cámaras (esto con el fin de entrenarlos digitalmente y en áreas ligadas al servicio), apunta a que todos los negocios tengan acceso a un botón de pánico digital, que estará habilitado en los celulares y se conectará con la central de monitoreo que tiene la Cámara de Comercio de Quito, de la que es miembro también Zaldumbide, quien busca que el proyecto se extienda y lo pongan en práctica todos los cantones.

16.444 robos se registran en la provincia del Guayas entre enero y junio de este año, según la Fiscalía.

“Esto nos permitirá llevar una sola data y darle seguimiento a todos los casos y tener mayor peso legal y presencia comercial. Y es que si se captura a un delincuente, nosotros, como cámara, nos haremos cargo de la representación legal durante el juicio al capturado para evitar que el dueño o administrador del establecimiento tenga relación directa con el criminal, que es la razón por la que pocos se atreven hoy a denunciar. Solo esto nos dará la oportunidad que, contrario a lo que pasa, un delincuente salga libre por falta de denuncias o juicios. Por eso es tan urgente”, precisó Zaldumbide, también secretario general de la Cámara de Comercio Internacional.

“El centro de medición y arbitraje de nuestra Cámara de Comercio de Quito es el más grande del país. Contamos con una herramienta especial que estamos desarrollando para que cada uno de los cantones puedan ayudar a resolver las controversias que se puedan dar en sus territorios. Es como darle un seguimiento minucioso a cada caso, implica apoyarnos todos sin importar el territorio. Es el inicio para recuperar lo ahora vulnerado”, recalcó.

Los comerciantes afectados aprueban la iniciativa y piden replicarla

Para Roberto Cando, propietario de una cafetería, el proyecto vale la pena y urge que los cantones de todo el país sean parte de él.

“He tenido negocios toda la vida y es la primera vez que me siento, más allá que en el limbo, abandonado. Las autoridades nos han dejado solas batallando a los delincuentes, sin armas, ni acciones que puedan mantenernos a flote y con vida. En Guayaquil y Quito, amigos cercanos han perdido los ahorros de toda su vida en negocios a los que le pusieron todo el empeño posible. La inseguridad se los arrebató, y nunca hubo un gesto por parte de los gobiernos locales o centrales para protegerlos a ellos o a sus entornos. En Ecuador da miedo emprender porque lo más seguro es que al poco tiempo recibas un balazo. Que esta iniciativa tome forme en Daule es aplaudible, pero debe replicarse. De lo contrario, los criminales migrarán al territorio donde no hay un monitoreo meticuloso. A conciencia”, pensó.

Los crímenes cada vez son más comunes en la parroquia La Aurora, en Daule; uno de los polos en desarrollo del Gran Guayaquil. aRCHIVO

Los negocios afiliados van a ser monitoreados directamente desde Quito. La inseguridad está en todo el país, por lo que tenemos que aprender a bailar con el diablo para salir de esta crisis. El comercio tiene que seguir activado, ese es el fin del proyecto.

Geovanny Ronquillo, Cámara de Comercio de Daule

Sandy Gutiérrez, propietaria de una boutique en La Aurora, opina lo mismo y frente a ella exige a las autoridades que se “conduelan de la población” y empiecen a actuar a favor de sus votantes.

“En Daule tenemos vías oscuras, zonas llenas de monte, desoladas..., que sirven de refugio a los asaltantes. Cuando hago un llamado a que las autoridades actúen me refiero a que lo hagan con obras. En el cantón no hay suficientes UPC ni tampoco agentes policiales. Todo eso suma a solucionar este ‘cáncer’ que nos está matando. Y es que llamamos a pedir resguardo y nadie viene porque no hay personal. Queremos recuperar la vida comercial, pero eso es un trabajo de todos. No de un solo sector, de todos”, sentenció.

Para Nathalia, una emprendedora que pide no publicar su identidad y quien hasta hace un par de semanas mantuvo abierto un negocio en Daule, este apoyo legal que se promete será de gran ayuda. “Yo fui extorsionada y no denuncié, me aterré. Solo cerré todo, incluidas mis redes sociales porque temí y temo por mi vida. Y es que el sistema no te protege, tu identidad queda expuesta frente a jueces que son corruptos, y a la final tú pierdes la vida. Los malditos delincuentes quedan en libertad”, pensó.

Para Geovanny Ronquillo, presidente de la Cámara de Comercio de Daule, con los resultados que dé el proyecto los pequeños y grandes empresarios tendrán oportunidades para obtener créditos incluso con más facilidades. “Si es un sector es fuerte, eso pesa a la hora de solicitar préstamos para desarrollar determinados proyectos. La inseguridad está regada en todo el país, tenemos que aprender a bailar con el diablo y el comercio tiene que seguir activado. La propuesta hoy inicia en Daule, pero debe regarse. Debemos unirnos, es parte del blindaje”, detalló Ronquillo.

