Los robos en Guayaquil superan a los de 23 provincias diferentes de Ecuador

Los robos registrados en los seis primeros meses del año en Guayaquil superan la cantidad de asaltos cometidos en todas las provincias del Ecuador (excepto Guayas). Un dato alarmante que corrobora que la sensación de inseguridad del guayaquileño es real y coloca a la ciudad como la más peligrosa del Ecuador.

Según datos de la Fiscalía General del Estado publicados en sus redes sociales, entre enero y junio recibieron 182.293 noticias de delitos en todo el Ecuador, con un promedio de 1.007 cada día. Entre los delitos más comunes están robo, intimidación y extorsión. Pero solamente en las denuncias por robo se reportaron 43.745, de los cuales 16.444 ocurrieron en Guayas, la provincia con más asaltos en el primer semestre.

De esos casi 17 mil robos, más del 50 % se registraron en su capital: Guayaquil, que con 10.769 incidentes supera a las 23 provincias restantes y al menos duplica en robos a 22 de ellas.

Este dato alarma aún más a la ciudadanía, que constantemente se queja por los actos delincuenciales cometidos. “¿Y dicen que la seguridad mejoró? Son demasiado cínicos. Vivimos en la ciudad más peligrosa del Ecuador y los números no mienten”, reclama enérgico David Guerra, morador de Los Ceibos, quien confiesa haber sido víctima de la delincuencia en junio pasado. “Llegaba a mi casa y dos sujetos en moto me apuntaron y se me llevaron todo, hasta los zapatos”, dijo el ciudadano.

El reclamo de los afectados se incrementa aún más al recordar que desde hace varios meses el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se elevó con el fin de tener recursos para mejorar la seguridad en el país, pero para Daniela Naula esa promesa “también fue robada por la delincuencia”. “Estamos tan mal que hasta las promesas de (Daniel) Noboa y de Aquiles (Álvarez) se desaparecen. Pagamos más IVA, pero los robos continúan en Guayaquil. La delincuencia parece que ganó la batalla”, dice la mujer, que confiesa que ha sido asaltada en dos ocasiones en lo que va del año.

Sin embargo, los robos no se dan solos; en muchas ocasiones vienen acompañados de secuestros y en algunos casos hasta de muertes. Por ejemplo, José García (identidad protegida) cuenta que en marzo pasado fue secuestrado junto con su esposa en un taxi amarillo y posteriormente se le llevaron más de $ 8.000 de su cuenta bancaria. “Cogí el carro y pocas cuadras después se treparon más tipos y nos secuestraron, se nos llevaron todo y luego nos dejaron botados. Gracias a Dios no nos mataron, porque tenían la intención de hacerlo”, relata aún con temor la víctima, que confiesa que por miedo a las represalias no denunció.

“La verdad, me dijeron que no lo haga porque si lo hacía me regresaban a matar. Además, las autoridades tampoco hacen nada, así que preferí dejar todo ahí”, comentó García, que cree que la mayoría de afectados tampoco denuncian.

De acuerdo con las estadísticas de Guayaquil Cómo Vamos, el 71 % de las víctimas de la delincuencia no denuncian por miedo a las represalias o por desconfianza en la justicia. Lo que significaría que la cifra de 10.769 no representa ni la tercera parte de los asaltos cometidos en Guayaquil en el primer semestre del año.

La delincuencia parece que gana la batalla. Pagamos más IVA, pero los robos continúan en Guayaquil. Daniela Naula, víctima de la delincuencia

Según las estadísticas de la misma Fiscalía, el tipo de asalto que más se repite es el de robo a persona, con 4.618 casos. En la lista continúan el robo a motos (2.186) y el robo a carros (1.467).

Mientras tanto, la ciudadanía continúa clamando por más seguridad, para que Guayaquil deje de ser vista como la urbe más peligrosa del Ecuador.

“Hemos perdido el turismo, la gente ya no sale como antes, no hay confianza entre las personas. Los negocios caen en Guayaquil. Se necesita una intervención real de las autoridades para evitar que cada vez estemos peor”, reclama Miguel Ángel Gálvez, propietario de un comedor en el sur porteño, quien también denuncia haber sufrido un robo en su local comercial.

“Pedimos a Dios que esta situación pare. Que venga ayuda internacional, pero que se resuelva la situación del país”, concluye Gálvez.

