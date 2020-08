El cabildo da 48 horas a la red de salud para entregar los datos de contagiados

La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, en una reunión con el Coe cantonal determinó, este 12 de agosto, dar un plazo máximo de 48 horas a la red de salud (Ministerio de Salud, Seguro Social, laboratorios y clínicas privadas) para que entreguen la información de las personas que en Guayaquil están contagiados con coronavirus.

A decir de Viteri, se ha solicitado la información desde julio pasado y hasta la fecha Salud no le ha entregado los nombres, número de cédula y dirección de quienes tienen COVID-19 en la ciudad; por lo tanto da 48 horas a la red de salud para entregar estos datos, que son fundamentales para determinar las acciones a seguir. De no hacerlo, adelantó, presentar una acción constitucional.

EN ESTE MOMENTO: El procurador de la @alcaldiagye @ccastelblanco anuncia una acción constitucional si en las próximas 48 horas @Salud_Ec no entrega la información requerida al COE cantonal en relación a la data de los pacientes que se atienden en hospitales públicos pic.twitter.com/kKMgXYKPtB — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) August 12, 2020

Viteri explicó que mientras dura la emergencia sanitaria estos datos dejan de ser confidenciales, ya que se requieren de eso datos precisamente para controlar la enfermedad y reducir en "lo que más se pueda los contagios hasta que exista una vacuna segura".

Aunque se presentaron cifras de que la situación del coronavirus en el Puerto Principal está estable, en el sentido de que siguen bajando los contagios, la decisión municipal apunta a seguir en el semáforo amarillo. Aunque la alcaldesa enfatizó en que no solo está guerreando contra la enfermedad, sino también para que Guayaquil alcance una reactivación económica post Covid. Y para ello, precisó, se han hecho arreglos para que por ahora algunos establecimiento no paguen tasas. Los restaurantes, por ejemplo, no lo hacen por utilizar la vía pública.

Referente a las medidas que se tomarán para reactivar la economía de Guayaquil, la alcaldesa dijo que la próxima semana habrán una segunda reunión con el sector productivo, para conversar sobre los protocolos que se podrían seguir para trabajar más, sin que se suban los casos de coronavirus. Ayer, como lo publicó EXPRESO, la cita fue con el sector turístico.

