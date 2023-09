Baleados en Nobol y Samborondón están sin identificar

Un joven, de aproximadamente 25 años, a las 5:00 del jueves 14 de septiembre, cuando transitaba a pie por el mencionado sector ubicado en las calles Santa Ana y Abdón Calderón, dos sujetos en una motocicleta interceptaron al hombre y descargaron más de cuatros disparos en la cabeza, dejando sin vida en posición fetal.

Con el cotejamiento de huellas dactilares los peritos del cuerpo de criminalista, trataron de identificar al hombre, que al parecer no es de Samborondón, porque nadie lo reconoce. Las autoridades presumen que este joven, lo andaban siguiendo desde hace varios días.

Mientras, los uniformados de la comuna Petrillo, cantón Nobol, hasta el mediodía del sábado 16 de septiembre recababan pistas para identificar a un joven, de aproximadamente 22 años, que en la madrugada de ayer fue encontrado muerto con disparo en la espalda, frente a una gasolinera del kilómetro 33 de la vía a Daule.

EXPRESO tuvo acceso a cifras de la Policía, que revelan el duro momento de inseguridad que atraviesa la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), dejando al 2023 como uno de los años con mayor índice de muertes violentas y robos de los últimos tiempos.



“A este muchacho al parecer le quisieron robar y por no dejarse lo balearon. No es de Nobol, ya en la noche no se puede andar en la calle ni por la vía principal de nuestro cantón, los robos y balacera entre bandas son todos los días, más patrullaje policial pedimos”. comentó Ronaldo Mota, habitante de la ciudadela Narcisa de Jesús, del noroeste del cantón guayasense.

El mayor Franklin Castro Ibarra, jefe encargado del comando policial de Daule, manifestó a EXPRESO que con la explotación de las cámaras de seguridad de la gasolinera, se trata de esclarecer como fue atacado el joven, que presuntamente conducía una motocicleta. Hasta el cierre de esta edición, ambas víctimas aún no eran identificadas. ER

PARA SABER

Hipótesis

Según los resultados preliminares de las investigaciones, el móvil de ambos crímenes serían por problemas intrapersonales.

Tiempo

En Samborondón, este nuevo crimen sucede 17 días después de la balacera en el malecón del cantón.

