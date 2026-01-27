Aquiles Álvarez y María Fernanda Ríos protagonizan pelea viral en redes

Lo que empezó como un sketch terminó en un enfrentamiento viral entre Álvarez y Ríos, con acusaciones de lado y lado

La polémica se originó por un video humorístico publicado por María Fernanda Ríos, con sátiras dirigidas a la administración municipal de Guayaquil.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la actriz y presentadora ecuatoriana María Fernanda Ríos protagonizaron un polémico cruce de declaraciones en redes sociales la tarde del 27 de enero de 2025, luego de que la artista publicara un video humorístico en Instagram con sátiras directas a la administración municipal.

El intercambio, que incluyó acusaciones, ironías y respuestas subidas de tono, se volvió relevante por involucrar a una figura política en funciones y a una figura pública del entretenimiento, además de tocar temas sensibles como obras municipales, cobros y un proceso judicial que rodea al burgomaestre.

El video de humor que encendió la polémica en redes

Todo comenzó cuando María Fernanda Ríos, actriz, presentadora y también cantante ecuatoriana, compartió en su cuenta de Instagram un sketch de humor interpretando a un personaje caricaturesco, similar al que la hizo popular como Selva Monina en El Combo Amarillo.

En el video, Ríos participa en el juego “chantón chantón”, una dinámica en la que se debe responder rápidamente palabras según una letra y una categoría determinada. La sátira a la administración municipal de Guayaquil El contenido del sketch apuntaba directamente a la actual administración del Municipio de Guayaquil.

Ante la consigna “obras en Guayaquil con la letra N”, Ríos respondió: “ninguna”. Luego, al ser consultada sobre “nombres de personas que trabajan en el municipio con la letra T”, contestó: “Talón de Aquiles”, en clara alusión al alcalde. El tono se volvió más incisivo cuando, al preguntar “cosas que se encuentran en el municipio con la letra C”, respondió “combustible”, lo que fue interpretado como una referencia al polémico caso judicial en el que Aquiles Álvarez ha sido mencionado.

Finalmente, a la consigna “qué se necesita para gobernar una ciudad con la letra T”, respondió: “tener un grillete”.

El alcalde de Guayaquil reaccionó en redes sociales. Archivo

La reacción de Aquiles Álvarez al video de María Fernanda Ríos

El video no pasó desapercibido para el propio alcalde, quien comentó públicamente en la publicación de Ríos. Su respuesta fue extensa y cargada de sarcasmo: “Qué porquería, jajajaj. Pobrecita. En campaña le saco $20.000 dólares por ‘asesoría’, mi gerente de campaña perdió el puesto por eso y le cobré los $20.000 que le dio a esta señora. Qué asco hacer este tipo de contenido. Más se ensucia usted”.

El comentario rápidamente generó reacciones entre seguidores de ambos, avivando el debate en redes.Lejos de dejar el asunto ahí, María Fernanda Ríos respondió directamente a Álvarez: “Hola Aquiles Alvarez, mejor póngase a hacer obras y deje de cobrar vacunas disfrazadas de tasas, se te quiso”.

La respuesta elevó aún más el tono del intercambio, mezclando ironía con acusaciones políticas. Aquiles Álvarez replicó nuevamente: “Pasamos haciendo obras, muñequita… de la mafia”. A lo que Ríos contestó con una frase breve y directa: “Ponte a trabajar, que para eso te eligieron”.

Hasta ahí llegó el intercambio público. Sin embargo, la actriz fijó el comentario original del alcalde en su publicación, destacándolo para que permanezca visible entre las respuestas, un gesto que muchos interpretaron como una forma de subrayar el enfrentamiento.

