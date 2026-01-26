Cierre vial en la avenida Del Bombero: horarios y rutas alternas en Los Ceibos

ATM anuncia cierre temporal de tres carriles por trabajos de la nueva solución vial y recomienda rutas alternas

Este cierre será donde el Municipio de Guayaquil construye la solución vial con dos pasos elevados vehiculares.

La avenida Del Bombero, una de las principales arterias de la ciudadela Los Ceibos, vuelve a registrar cambios en la circulación vehicular. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció el cierre temporal de tres carriles centrales en sentido vía Daule – vía a la costa, como parte de los trabajos de una nueva solución vial en el sector.

Según el comunicado oficial, el cierre se ejecutará desde las 07:00 del miércoles 28 hasta las 21:00 del jueves 29 de enero. La restricción se aplicará en el tramo comprendido entre el edificio de Seguros La Unión y el centro comercial Riocentro Ceibos.

La ATM explicó que los trabajos corresponden a un levantamiento topográfico y verificación de cruces de telecomunicaciones y redes de infraestructura, dentro de la fase constructiva de dos pasos elevados vehiculares impulsados por el Municipio de Guayaquil.

Carriles habilitados durante los trabajos

Durante el cierre, se mantendrán habilitados dos carriles por sentido, por lo que la circulación no será totalmente interrumpida. El contraflujo no estará habilitado, precisó la entidad.

Para el acceso y salida de la ciudadela Los Ceibos, los conductores podrán utilizar:

Avenida Carlos Arroyo del Río Avenida Leopoldo Carrera, con conexión hacia la vía Perimetral, tanto al norte como al sur de Guayaquil.

Rutas alternas recomendadas

Hacia el centro de la ciudad:

Vía a la Costa – Av. Rodríguez Bonín – Av. Barcelona – Túneles San Eduardo – Av. Carlos Julio Arosemena

Vía a la Costa – Intercambiador Perimetral – Viaducto de la Prosperina – Vía a Daule

Hacia la vía a la Costa:

Av. Carlos Julio Arosemena – Vía a Daule – Viaducto de la Prosperina – Perimetral

Av. Carlos Julio Arosemena – Vía a Daule – Calle Segunda Mapasingue – CJ Segundo – Primera Mapasingue Este – Av. Sexta Mapasingue Oeste – Dr. Francisco Martínez – Leopoldo Carrera – redondel ESPOL – Perimetral

La ATM informó que no se modificarán los recorridos de los buses urbanos 42, 65, 66 y 120, así como el alimentador de la Metrovía.

Los paraderos habilitados estarán ubicados en los pasos peatonales elevados, tanto en la Unidad Educativa Javier como en Riocentro Ceibos.

