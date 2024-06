Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga aparecen juntos y sonrientes en evento

Un sorpresivo encuentro. Tras varios meses de distanciamiento y cruces de declaraciones, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, participaron juntos de la entrega de una obra en el sur de la urbe porteña, este lunes 17 de junio.

En el sector de Fertisa, las autoridades visitaron el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) para inaugurar el proyecto Manzana del Cuidado, en el que habitantes de esa zona podrán acceder a servicios como capacitaciones, cuidados de niños, actividades físicas, medicina general, lavado y secado de ropa, asesoría legal y jurídica, atención psicológica, consultas veterinarias y nivelación académica en forma gratuita.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez, el 'borrego' descarriado del correísmo)

En videos publicados por Aguiñaga, se observa a las dos autoridades recorriendo las instalaciones, posando en fotos e incluso bromeando entre ellos. Ambos funcionarios llegaron a sus cargos auspiciados por la organización Revolución Ciudadana (RC), en los comicios seccionales de febrero del 2023. La prefecta señaló, durante el evento, que esta obra era una de sus promesas de campaña.

Sin embargo, en los últimos meses la relación entre ellos no era la mejor. Señalamientos de parte y parte mostraban una ruptura, teniendo en cuenta que son cobijados por el movimiento correísta. El domingo 14 de mayo del 2023, Aquiles Álvarez no asistió a la ceremonia de posesión de Aguiñaga, celebrada en el centro de Guayaquil, y de la cual participaron los demás alcaldes de cantones del Guayas.

Click Report: La desconfianza a los alcaldes de Quito y Guayaquil supera el 70 % Leer más

Luego de las elecciones anticipadas del 2023, en noviembre, hubo un cruce de declaraciones entre los dos funcionarios. La razón de la discordia era el retiro de las competencias para la construcción y administración del proyecto Quinto Puente al Municipio de Guayaquil, por parte del presidente Daniel Noboa, quien recién asumía el cargo.

Ante el rechazo de Álvarez a la medida presidencial, Aguiñaga respondió: "Respaldamos la decisión del presidente Noboa. Decirle a Aquiles que es una decisión que ha tomado el Gobierno Central. Son obras estratégicas". El alcalde guayaquileño reaccionó en su cuenta de X: "La prefecta @marcelaguinaga ha tenido un inesperado e inexplicable cambio de postura. Recordemos que ella misma solicitó la competencia del Quinto Puente el 14 de julio, y el gobierno se la negó”.

El 17 de enero del 2024, durante una entrevista radial, Álvarez habló sobre el quiebre de las relaciones con Aguiñaga. "No me gustó cómo manejo el tema del Quinto Puente, que a mi no me importa con tal que lo hagan. Pero el doble discurso me molestó (...)", expresó. Y siguió: "Ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del Quinto Puente, pero, por congraciarse con el presidente (Noboa), cambió el discurso de la noche a la mañana. No converso con ella, le deseo lo mejor".

Noboa en New Yorker: desde su reelección hasta su soñada cárcel en la Antártida Leer más

Con trabajo en equipo construimos una provincia donde todas las mujeres tengan oportunidades para desarrollarse y alcanzar sus sueños.

Junto al alcalde @aquilesalvarez inauguramos una segunda Manzana de Cuidado en Guayaquil, en Fertisa, como parte de nuestra política de cuidado… pic.twitter.com/n4jsvj1cDa — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) June 17, 2024

La prefecta del Guayas replicó estas declaraciones del primer personero municipal. "Es una pena. Guayaquil, la provincia y el país esperan más de la clase política. No se trata de ser amigos, sino de trabajar en equipo por la gente". Y agregó que, hasta esa fecha, Álvarez y la vicealcaldesa Blanca López sólo habían asistido a 7 de las 14 sesiones convocadas por el Consejo Provincial del Guayas.

El alcalde porteño señaló que el distanciamiento también era a nivel institucional, diciendo que "coordinamos, pero cada vez que me invita envío a un delegado. Yo no puedo ser falso, a mi me molestó ese tema (del Quinto Puente)".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!