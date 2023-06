Aunque Aquiles Álvarez llegó a la Alcaldía de Guayaquil cobijado por el movimiento político Revolución Ciudadana, sus apariciones en público durante eventos de esta organización y el respaldo a sus candidatos para las próximas elecciones han sido casi nulos tras asumir las riendas del Cabildo porteño.

Por ejemplo, el domingo 14 de mayo, tras su investidura como burgomaestre, Álvarez no asistió a la posesión de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Ella es directora nacional de la Revolución Ciudadana.

El sábado 24 de junio, la candidata presidencial por el correísmo, Luisa González, realizó un recorrido precampaña en Guayaquil. Álvarez no acompañó a la aspirante. Quien sí lo hizo fue Blanca López, vicealcaldesa de la urbe porteña.

¡Gracias Guasmo! Está claro que este 20 de agosto recuperaremos la Patria y regresará el orgullo, el bienestar, la seguridad y el trabajo para vivir una vida digna. Tenemos la técnica y la fuerza para cambiar el futuro de nuestro país. Viviremos el #ResurgirDeLaPatria pic.twitter.com/QVv34D8wGx — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) June 25, 2023

Al día siguiente, la Revolución Ciudadana instó a sus integrantes y seguidores a publicar imágenes en Twitter con fotos de caricaturas de borregos.

La prefecta Aguiñaga; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otros cuadros de esa organización se sumaron a la iniciativa. Álvarez no lo hizo.

Recién este martes 27, el alcalde porteño publicó una imagen de un borrego con la camiseta de Barcelona en respuesta a un tuit al expresidente Rafael Correa, con la frase “Esta es más bacán, presidente. Todo 5-0”.

EXPRESO consultó a varios analistas si estos episodios descritos envían un mensaje de distancia de Aquiles Álvarez con la Revolución Ciudadana.

Para la politóloga Arianna Tanca, el alcalde de Guayaquil está enfocado en mostrar autonomía de sus propias decisiones, sobre todo relacionadas con el manejo de la ciudad. Y que su apoyo al movimiento sea esporádico, mencionó, no necesariamente significa un distanciamiento de esa organización.

“Está haciendo las cosas con cautela, al menos así lo leo en la forma en que maneja sus redes sociales, Aquiles no viene de hacer política, a diferencia de Pabel (Muñoz), de Marcela (Aguiñaga), que ya tienen más de una década y lo saben hacer muy bien. Entonces, yo creo que el apoyo de él está perfecto si es de esa forma, porque al fin y al cabo es una autoridad que en este momento no solo se debe a Rafael Correa ni al correísmo, en este momento también se debe a los guayaquileños”, dijo.

Al ser un integrante nuevo de la Revolución Ciudadana, muestra autonomía de sus propias decisiones Arianna Tanca, politóloga.

El analista político César Febres-Cordero recordó que hace varios meses, Álvarez se autocalificó como “rafaelcorreísta” en una entrevista cuando era candidato a la alcaldía.

“Cuando dice que es rafaelcorreísta, siento que Aquiles Álvarez dice ‘yo no me debo a ese movimiento, yo no me debo a ninguna tendencia, yo me debo personalmente al líder’ y eso lo exime de responsabilidades ideológicas o de participaciones que uno esperaría de un militante al llamarse a sí mismo como correísta”, dijo Febres-Cordero.

Para el experto en comunicación política Alfredo Dávalos, la poca interacción de Álvarez respecto a las candidaturas de la Revolución Ciudadana, también se debe a las polémicas que ha tenido en las últimas semanas, en especial con la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y con la comunidad LGBTI.

“Álvarez ha estado ocupado en un tema que no debe pasar en política (disputas con colectivo LGBTI), me parece que no ha marcado agenda, que está siendo totalmente reactivo, está apagando incendios y creo que esa es la diferencia con las distintas autoridades de la Revolución Ciudadana”, expresó Dávalos.

Los analistas coincidieron en que este escenario podría cambiar en las siguientes semanas, con la proximidad de la campaña, y Álvarez tomaría un papel más dinámico en el partido.

“Quién sabe si en el momento que ya esté la campaña activa, veremos un poco más de involucramiento, pero hasta ahora parece indirecto. Yo creo que debería quedarse de esa manera, sin prejuicio que él asista a las actividades de militancia, porque son propias de un partido”, manifestó Tanca.