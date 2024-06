Guayaquil: El Concejo Cantonal aprueba el aumento del pasaje de la metrovía

Este martes 18 de junio, en sesión de Concejo Cantonal extraordinario, se aprobó en medio de un intenso debate, el aumento del pasaje de la metrovía en Guayaquil. Doce de los quince concejales votaron a favor y tres en contra.

Esta ordenanza fue mocionada por el concejal Raúl Chávez, que aclaró que el aumento de la tarifa del pasaje dependerá del mejoramiento del servicio.

"Este incremento interno contará con un aporte social. Solo será posible si a partir de octubre y de manera progresiva las unidades son nuevas, cuentan con aire acondicionado, Wifi y pasan la revisión técnica vehicular", dijo Chávez.

Además, se anunció que solo el Concejo Cantonal será el encargado de aprobar o no la tarifa del pasaje y que ninguna otra entidad puede hacerlo.

Pese a que solo las concejales Nelly Pullas, Ursula Strenge y Ana Chóez votaron en contra de esta medida, el debate entre los ediles fue intenso.

Decenas de personas se agolpan para lograr entrar a un bus en las paradas del centro. Se reclama la poca afluencia de las unidades. Josue Andrade A

"Me reitero en lo que dije en primer debate. No quedó claro el artículo 8 en relación a la operación contractual sobre el servicio de forma directa y cómo va a tejerse este aporte social. No es posible decirle a los ciudadanos que con aporte social se los atenderá cuando esa es la principal senda que debe seguir este Municipio", sentenció Ana Chóez, concejal por el Partido Social Cristiano (PSC)

Por su parte, Soledad Diab, también del PSC, también intervino y aclaró que su voto a favor es por un "cambio" para Guayaquil. "Dejo en claro que yo no voto en bloque ni obedezco a partido político alguno, pues he sabido y sé valorar qué es beneficioso para Guayaquil. Por lo que siempre apoyaré toda iniciativa que busque ayudar. Creo que esta ordenanza es lo que necesita Guayaquil"

Mientras que, los ediles: Arturo Escala, Manuel Romero, Emily Vera, Mayra Montaño y Blanca López se refirieron a favor de este cambio en la tarifa del pasaje.

Dentro de todo lo expuesto por los funcionarios municipales, una vez más, no se precisó cómo el Cabildo manejará el incremento del pasaje y de qué forma se presupuestará.

