La desazón sacude a Guayaquil tras el aviso del alza del pasaje

Una publicación del alcalde Aquiles Álvarez en X sacudió a Guayaquil: el pasaje del cuestionado sistema de transporte masivo Metrovía pasará de 30 a 45 centavos. Pero este anuncio dejó a ciudadanos descontentos y a otros con incertidumbre. Para el primer edil este ajuste a la tarifa es necesario. “Este cambio permitirá desarrollar un sistema con unidades nuevas y más eficientes”, acotó.

En la publicación no se precisó desde cuándo regirá ese valor y si los 15 centavos adicionales serán subsidiados completamente por el Cabildo. Y es por esto que la ciudadanía reaccionó.

“Recuerdo claramente que cuando llegó dijo que bajaría el pasaje a 15 centavos y ahora son 15 centavos lo que incrementa. Es increíble cómo nos mintió”, soltó molesto David Coloma, morador de La Florida y quien usa este sistema de transportación a diario y desde ya vaticina que gastará 30 centavos más. “Son más de 5 dólares al mes; un golpe al bolsillo”, reclamó.

Para el activista social Fernando Alburqueque, esta clase de medidas ya le deja incomodidad. “El hartazgo de los guayaquileños es palpable. Han depositado su confianza en un liderazgo que, hasta ahora, no ha cumplido con sus compromisos”, comentó Alburqueque, quien reside en la ciudadela Acacias, y recordó la oferta de campaña de Álvarez de disminuir el precio del pasaje.

Miedo. Las personas están alerta para evitar ser asaltadas. Los delincuentes se mezclan en el tumulto. Josue Andrade A

Para precisar este tema Diario EXPRESO solicitó información al personal del departamento de Comunicación del Cabildo, pero su respuesta fue que era la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) quien debía dar mayores detalles.

Por su parte, la ATM reveló que esta nueva tarifa se cobrará a partir de octubre, pero que las unidades deberán presentar las mejoras establecidas para el cobro de la nueva tarifa.

Respecto al cobro de los 15 centavos adicionales, la entidad, que administra la Metrovía, argumentó que sería diferenciado.

“Para el Sistema Metrovía, se otorgará un Plan de Aporte Social al costo del pasaje de acuerdo a una evaluación previa, se estimará principalmente el nivel de vulnerabilidad del usuario. Este plan se realizará en coordinación con la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE)”, explicó la entidad, sin brindar mayores detalles de los parámetros que se utilizarán para medir la “vulnerabilidad del usuario”.

El hartazgo de los guayaquileños es palpable. Han depositado su confianza en un liderazgo que, hasta ahora, no ha cumplido con sus compromisos. En campaña decía otra cosa. Fernando Alburqueque ciudadano- activista social

En tanto, según el mensaje escrito por el alcalde, el servicio de buses urbanos se mantendrá en 30 centavos ya que “los transportistas se han resistido a mejorar sus unidades”. Aunque el transporte público ejecutivo sí tendrá una tarifa de 15 centavos.

Respecto al tema, la ATM también explicó que se han planteado dos categorías para la tarifa del transporte urbano SITU. El popular que cobrará 30 centavos, con las unidades que se mantienen en las condiciones actuales y el ejecutivo que cobrará 45 centavos para los buses que realicen mejoras a sus unidades: climatización progresiva, wifi y sistema de recaudo ITOR (tarjeta única).

Para Ricardo Onofre, líder transportista, esta medida no es correcta ya que va en contra de los estudios realizados. “¿Para qué se hicieron los estudios si no se hizo caso? No podremos mejorar nuestras unidades de aquí a octubre, así que lamentablemente seguiremos cobrando solo 30 centavos, pero eso no fue lo que se había conversado”, puntualizó Onofre.

El transportista sugirió que se le dé una moratoria a los transportistas. “Proponemos subir solo 10 centavos durante dos años poder mejorar las unidades. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana”, explicó el profesional del volante que espera un diálogo formal con la ATM sobre esta nueva medida.

Pese al anuncio del alcalde en redes sociales, la resolución de este tema primero deberá llegar a la mesa del Concejo Cantonal. Sin embargo, algunos ediles todavía desconocen cómo se realizará el subsidio (en caso de darse). Las dudas podrían resolverse el próximo jueves en la tradicional sesión.

Mientras se discute el precio de la metrovía y de los buses, en las calles se continúa observando unidades que ruedan averiadas o paradas destrozadas, como ocurrió con la de Las Monjas el pasado domingo por la noche.

Finalmente, cerca de las 17:00, el alcalde, mediante su cuenta de X dejó un mensaje aclarando algunos detalles sobre el incremento de pasaje en el transporte público.

