Noboa en New Yorker: desde su reelección hasta su soñada cárcel en la Antártida

Desde el lunes 17 de junio, la revista estadounidense The New Yorker publicó un extenso reportaje escrito por Jon Lee Anderson, reconocido periodista americano, quien llegó el pasado 23 de marzo del presente año (día en el que falleció la ex alcaldesa de San Vicente Brigitte García) para seguir los pasos de Daniel Noboa, actual presidente de la República de Ecuador.

El comunicador también visitó ciertos lugares como la prisión de alta seguridad La Roca y el balneario de Olón, y comparte que dialogó con el expresidente, Rafael Correa, y el vigente alcalde de Durán, Luis Chonillo. Estos son algunos fragmentos transcritos que te puedes estar perdiendo del controversial texto periodístico.

Una historia que le gusta contar a Daniel Noboa

Noboa tiene una historia que le gusta contar sobre sus primeras tribulaciones. A los 18 años fundó una compañía que organizaba conciertos en Miami con músicos populares latinoamericanos. Pero me dijo con pesar que no tenía experiencia y que sus rivales comerciales eran despiadados. Al cabo de un año, quebró, con una deuda de más de un millón de dólares, y le pidió trabajo a su padre. El negocio bananero familiar, Bonita, se había ido expandiendo constantemente y Noboa fue enviado a Centroamérica para contratar administradores agrícolas. Viajó por toda la región, incluida la ciudad notoriamente violenta de Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala. Una vez, recordó, quedó atrapado en un tiroteo entre coyotes y tuvo que saltar a un canal para evitar que le dispararan. Después, dijo, su padre se complacía en bromear diciendo que su hijo conocía todos los “peores lugares” de América Latina.

Daniel Noboa sobre su reelección

En unas pocas semanas, se programó un referéndum nacional sobre varias de las medidas de seguridad propuestas, incluido el despliegue continuo del ejército, sentencias de prisión más duras por delitos de drogas y la extradición de sospechosos de narcotráfico a los Estados Unidos. Noboa sabía que el referéndum también sirve como índice de cómo los ecuatorianos vieron su liderazgo. Si lo lograba, probablemente ganaría las elecciones presidenciales del próximo año. Si perdía, probablemente su carrera política habría terminado. Puede que Noboa fuera propenso a fanfarronear, y las redadas eran obviamente una especie de evento de campaña, pero su presencia allí ayudó a convertirlo en un enemigo visible de los cárteles. "Incluso si estoy en Ginebra dentro de veinte años, podrían enviar a un sicario ruso tras de mí", dijo. Se encogió de hombros y extendió las manos, sonriendo. "Es lo que es".

Noboa y su doble nacionalidad

En su mayor parte, las circunstancias de la vida de Noboa lo habían diferenciado de sus electores. Nació en Miami y habla inglés como un nativo. Dice que se siente igualmente estadounidense y ecuatoriano, y cuando le pregunté dónde se sentía más a gusto en Estados Unidos, inmediatamente dijo: "Nueva York". Su padre era dueño de una casa en los Hamptons, iba allí todos los veranos mientras era niño.

Lo que dijo Daniel Noboa sobre la educación de sus hijos

Él y Lavinia tienen dos hijos, ambos pequeños; Llegaron en un vuelo que tomamos hasta la costa, con un destacamento de niñeras para cuidarlos. Noboa quería ofrecer a sus hijos una educación como la que él había tenido. Cuando era niño, había asistido a una escuela privada alemana de élite en Guayaquil, que, según él, era benéficamente estricta. Explicó que la matrícula no había sido tan cara, trescientos o cuatrocientos dólares al mes, por lo que se había hecho amigo no sólo de los hijos de los banqueros sino también de los de los conductores de autobuses. (Probablemente habrían estado entre un pequeño número de estudiantes becados; en esos años, cuatrocientos dólares era más que el ingreso mensual total de un conductor de autobús típico en Ecuador).

Daniel Noboa y el cambio climático

Noboa parecía no preocuparse, o tal vez no darse cuenta, de que su riqueza pudiera inspirar resentimiento. En un vuelo sobre los Andes, vi una sección de selva fragmentada y pregunté sobre la deforestación. Él respondió que no estaba mal: el bosque en esa zona se regeneraba rápidamente y luego añadió inmediatamente: "Para que conste, creo en el cambio climático". Reconoció que los glaciares estaban retrocediendo en América del Sur y la nieve estaba desapareciendo en Europa. "Pero el invierno pasado en Colorado no estuvo mal", dijo. "La nieve todavía es buena allí. Voy todos los inviernos". Era un ávido practicante de snowboard, dijo, y cuando era adolescente había ganado un campeonato en el estado de Nueva York.

Daniel Noboa y su sueño de una nueva casa

En el vuelo con Lavinia (Valbonesi), mientras nos acercábamos a la ciudad costera de Salinas, señaló un lago tierra adentro desde la playa. "Tengo muchas ganas de construir una casa allí algún día", dijo. "Es un sueño para mí". Lavinia sonrió pero no dijo nada.

Su actual casa de playa, en la ciudad turística de Olón, estaba lo suficientemente cerca como para ser casi visible desde el sitio que tenía en mente.

Daniel Noboa y su punto de vista sobre la dictadura

Pero Noboa parecía sospechar que a muchos de sus electores no les importaría un líder autoritario, si pudiera librar al país de los cárteles. En toda la región, el desgaste de las instituciones democráticas y el aumento de la inseguridad habían alentado el apoyo a los hombres fuertes. "Si hicieras una encuesta ahora mismo", dijo, "El hecho es que la mayoría de los latinoamericanos preferirían la dictadura a la democracia".

Daniel Noboa y su equipo de seguridad

Se movía bajo estrecha vigilancia desde su caravana hasta el avión presidencial o un helicóptero presidencial; Cuando salió de un vehículo, los guardaespaldas desplegaron pantallas a prueba de balas para protegerlo de posibles francotiradores. En las paradas, decenas de hombres de seguridad formaron cordones estrechamente coreografiados, supervisados por una unidad militar de élite y guardias de seguridad privados, incluido un lacónico israelí llamado Rafi. (En un momento de indiscreción, Noboa reveló que recibió cooperación en inteligencia y seguridad de la CIA y el Mossad.)

Daniel Noboa y su conversación con el gobernador de Manabí

(En marzo): El gobernador parecía ansioso por mostrarse agresivo. Pidió a Noboa “más firmeza” y protecciones adicionales para los policías, “que temen que, en el futuro, tendrán que rendir cuentas en materia de derechos humanos por lo que están haciendo ahora” (La Fiscal General Diana Salazar había abierto al menos ocho investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales). También pidió un sistema que ofreciera recompensas por la captura de los criminales más buscados, argumentando que “los propios familiares de los criminales los entregarán”. Noboa respondió con gravedad: "Publicaremos una lista de objetivos militares, no de 'los más buscados', y todos podrán descubrir por sí mismos lo que eso significa".

Daniel y lo que piensa de las Fuerzas Armadas

A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el lujoso hotel frente a la playa donde se hospedaba Noboa, pregunté sobre el intercambio. Noboa sugirió que no era inusual recibir rechazo de los agentes de seguridad. “Estoy seguro de que tienen acuerdos”, dijo. (El oficial naval negó vínculos con el narcotráfico). “Los grandes no quieren ir a La Roca porque no tienen control”. En otras prisiones, dijo, los reclusos estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran: "Es como un club nocturno".

Después de que nuestro encargado del desayuno salió de la habitación, bajó la voz y dijo: “Manabí es una de las zonas donde los militares han realizado menos medidas represivas. Si no venía aquí, no había posibilidad de que trasladaran a esos muchachos a La Roca”. Especuló que la disminución de los asesinatos en Manta (hubo dos el día anterior, dijo, frente a cinco a principios de esa semana) también se debió a su visita. “Hubiera sido demasiado vergonzoso para los militares y la policía tener un aumento de muertes violentas conmigo presente”. Mirando alrededor del comedor, dijo: “Este lugar, Manta, es como Sinaloa”.

Daniel Noboa y su soñada cárcel en la Antártida

Un día, mientras volaba de regreso a Quito después de una visita a una prisión en Cuenca, donde las autoridades habían descubierto un túnel secreto cavado por los reclusos, Noboa se preguntó si sería posible construir una prisión en un territorio al que Ecuador tiene acceso legal en la Antártida. "Tenemos una porción, así que ¿por qué no?" dijo, con una sonrisa maliciosa. "Una prisión para sólo cien tipos". Un asistente senior, sentado frente a nosotros, tosió nerviosamente. "Señor. Presidente, no es una mala idea, pero creo que las naciones antárticas están sujetas a un tratado y su presencia allí se limita a la investigación científica y cosas similares”, dijo. “Pero investigaré”.

Después de considerarlo un momento, Noboa planteó otra posibilidad. Si la Antártida resultaba demasiado complicada, ¿podría proteger a los fiscales y jueces que enfrentaban amenazas trasladándolos a embajadas ecuatorianas en el exterior? ¿Podrían juzgar y sentenciar legalmente a los criminales desde allí? Pareciendo dudoso, el asistente prometió investigar eso también.

Lo que piensa Luis Chonillo, alcalde de Durán sobre el mandato de Daniel Noboa

Chonillo, estuvo en México en 2006 cuando el presidente Felipe Calderón declaró su propia guerra contra los cárteles de la droga. Desde entonces, se estima que cerca de doscientas cincuenta mil personas han muerto a consecuencia del conflicto y más de cien mil han desaparecido. “Lo que está pasando aquí ahora es algo así”, dijo Chonillo. “Los estados de sitio suelen funcionar al principio. Pero sin continuidad estas políticas no funcionan”. Sugirió que la aplicación de la ley debía ir acompañada de programas para abordar la pobreza y la inequidad que permiten que las pandillas florezcan. “Es importante llevar recursos a los pueblos y ciudades afectados”, dijo Chonillo. “De lo contrario, ¿Cómo recuperaremos los espacios públicos?”

Sobre la prisión de máxima seguridad La Roca

La prisión más segura de Ecuador se encuentra junto a una carretera en las afueras de la ciudad, una zona de talleres de reparación de automóviles, torres eléctricas y edificios en ruinas. El camino de entrada estaba rodeado por una valla metálica, cubierto de maleza y adornado con basura. A principios de este año se nombró una nueva directora, Martha Macías, después de que uno de sus predecesores fuera acusado de contrabandear un arma a la prisión. Macías, una mujer de unos cincuenta años que vestía una camisa roja ondulada, una gorra de béisbol blanca y gafas de sol con montura dorada, llegó para acompañarme al interior de la prisión. Pasamos por inspecciones, incluido un escáner corporal electrónico y un cacheo, en una serie de salas donde la policía y los empleados penitenciarios se disputaban espacio con los oficiales militares. Macías explicó que Noboa había traído al Ejército para vigilar al resto del personal. Los militares prácticamente no tenían experiencia en el manejo de prisiones y la atmósfera era tensa.

(..) Evidentemente, La Roca no era el peor de los casos. Las cárceles de Ecuador están en gran medida fuera del alcance de los periodistas, pero Human Rights Watch dice que los observadores han informado de "restricciones en el suministro de alimentos, medicinas y otros servicios básicos, casos de golpizas, uso de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de de soldados”. Incluso en La Roca no había suficiente comida para “los P.P.L.”, me dijo Macías, refiriéndose a “personas privadas de libertad”. Mientras me llevaba de regreso, me pidió que le contara al presidente los problemas que enfrentaba. Un par de días después, en Quito, le transmití sus preocupaciones a Noboa. Escuchó pero no pareció comprensivo. "Las condiciones podrían ser mucho peores", dijo.

Lavinia Valbonesi y su transcurso en la política

Cuando le pregunté cómo se había adaptado a la política, volvió a sonreír y dijo que nunca esperó esta vida. De todos modos, añadió, ella era sólo una madre, mientras que "Daniel tiene todo el trabajo duro que hacer". Con una mirada de adoración, dijo: "Estoy muy orgullosa de él. Está salvando a nuestro país".

Jon Lee Anderson también conversó con Rafael Correa (ex presidente del Ecuador) sobre el narcotráfico

Noboa argumentó que Rafael Correa había iniciado el problema en 2009, al forzar la salida de una base militar estadounidense de Manta, una ciudad portuaria en la provincia costera de Manabí. Los estadounidenses habían utilizado la base para lanzar vuelos de vigilancia y bloquear cargamentos de droga, pero Correa insistió en que su presencia violaba la soberanía ecuatoriana. Como señaló Paulina Recalde, encuestadora política ecuatoriana, dos de los lemas de protesta más populares en los años de Correa fueron “Quiten la base de Manta” y “No al T.L.C.”, una propuesta de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Correa rechaza la idea de que la eliminación de la base fomente el tráfico. “¡Eso es como decir que sucedió porque los españoles fueron expulsados de Ecuador en el momento de la independencia!” me dijo hace poco. “Cuando dejé el cargo, nadie decía que Ecuador fuera un narcoestado”. Pero es indiscutible que, en los años siguientes, Manabí se convirtió en un bastión de los narcos, así como en el foco de feroces guerras territoriales. Noboa me dijo que su administración tenía información de inteligencia que mostraba que alrededor del sesenta por ciento de la clase política de la provincia (Manabí) estaba involucrada con traficantes, que utilizaban contratos de obras públicas para cooptar a funcionarios y lavar sus ganancias. Cualquiera que se opusiera a ellos fue asesinado.

