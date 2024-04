¿Quienes son los reos que están en la cárcel la Roca?

En la cárcel de Máxima Seguridad de Ecuador, La Roca hay capacidad para albergar a 158 presos pero hasta el 29 de marzo de 2024, se registró la estadía de 45 reos. Estos datos surgen del último reporte actualizado del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

El informe mensual detalla que para el 2 de febrero, la infraestructura agrupaba a 23 ciudadanos. En esa fecha aún no tenía la totalidad del techo de la prisión por la explosión de un dron en septiembre de 2023.

El 28 de enero, la Policía Nacional y el SNAI anunciaron el uso de este bien inmueble con Carlos Mantilla Cevallos, alias Choclo, líder de la banda Los Lagartos. Él fue acusado de la muerte del presentador Efraín Ruales.

Detención. El domingo 28 de enero se dispuso el traslado de alias choclo a La Roca. JUAN FAUSTOS

Y horas más tarde de ese mísmo día ingresó a William Alcívar Quiñónez, quien estaba en la Penitenciaría del Litoral; al igual que, Jesús Burgos Burgos; Richard Álvarez Cruz; Javier Chilligana Flores y, Bernardo Segura Vera.

No obstante, los traslados a este penal, tomaron mayor trascendencia un día después del corte mensual del SNAI, porque el 30 de marzo, Wilmar Terán, quién fue el presidente del Consejo de la Judicatura y hoy es acusado de ser parte de una estructura criminal que benefició al narcotraficante Leandro Norero fue llevado en medio de un fuerte resguardo desde la cárcel 4.

En ese mismo día, Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, a quién se le atribuye el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él llegó junto con Terán en un avión de las Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Hecho. En redes sociales se divulgó la imagen del expresidente del Consejo de la Judicatura y alias Invisible en su llegada a Guayaquil y posterior encierro en La Roca. Cortesía

Pero el 31 de marzo, llegó Pablo Muentes, el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) quién también estuvo en la cárcel 4, señalado por delincuencia organizada en el caso Purga. Fernando Villavicencio dijo que Muentes quería atentar contra su vida.

El exlegislador socialcristiano está en prisión desde el 5 de marzo de 2024. Cortesía

El pasado 6 de abril de 2024, el exvicepresidente Jorge Glas fue llevado desde la embajada de México en Quito a ese reclusorio. Es investigado por corrupción en la reconstrucción de Manabí y tiene una condena por asociación ilícita y Cohecho. El incidente provocó un impasse entre la nación Azteca y Ecuador.

Dato. Horas después de su detención, circularon imágenes en redes sociales del exvicepresidente en su celda. Cortesía

Una semana después, el 13 de abril último, Daniel Salcedo fue ingresado en medio del avance de las investigaciones del caso Metástasis. Este encontraba recluido en la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. Tiene sentenica por los delitos de lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. Además que enfretó procesos por corrupción hospitalaria en plena pandemia de la Covid 19. En el caso Metástasis, es señalado por delincuencia organizada. En chats revelados por Fiscalía, se evidenció su contacto directo con Norero.

Proceso. En medio de un fuerte operativo de seguridad Salcedo fue encerrado en La Roca Cortesía

Y el traslado más reciente fue el de Fabricio Colón Pico, un recapturado durante la madrugada del 22 de abril en Puerto Quito, Pichincha. Él escapó de la cárcel de Riobamba en plena revuelta carcelaria tras la fuga de de alias Fito, líder máximo de Los Choneros que desencadenó un conflicto armado interno en Ecuador.

Traslado. En un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue llevado Colón Pico a La Roca. Cortesía

A Pico se lo encerró luego de ser mencionado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar.

Otros reclusos

Francisco Barreito Abad llegó en marzo 22 a La Roca. Cumple prisión preventiva por tráfico de influencias y es el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

El Gordo Lucho, segundo líder de Los Lobos, tiene procesos por asesinato, extorsión y tráfico de drogas. Fue detenido en 2023 en Colombia (portada una cédula falsa) y llevado a la cárcel de Cotopaxi, antes de ir a La Roca. Se lo ha señalado por estar implicado en el asesinato del exdirector de la cárcel de El Inca, en Quito, Santiago Loza.

El 4 de abril de 2023, hubo un amotinamiento, para ese entonces habían 23 presos. Uno de ellos era el exteniente de policía, Germán Cáceres, quien esperaba su juicio por el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Hubo tres fallecidos, quedaron en 20 y Cáceres fue trasladado a otra cárcel.

En sus celdas estuvo Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, quien tres días después de salir de ahí por un recurso legal hacia la Regional, en donde se descubrió “una suite”; se ejecutó la detonación del techo tras encontrar un un equipo que presuntamente trasladaba armas y municiones. Antes de ello, se vació la prisión de máxima seguridad del país.

Lo que significó que Ecuador no tuvo una cárcel de máxima seguridad durante cuatro meses. Hasta marzo del año en curso se conoció que funcionaba parcialmente pues no se había completado los trabajos de reparación tras la explosión. No obstante, una fuente del SNAI señaló a Diario EXPRESO que proximamente habrá más traslados".

