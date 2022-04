El que cinco cabecillas, presuntos responsables de la masacre en la cárcel de Turi, hayan sido trasladados a la cárcel de La Roca, ubicada en el complejo carcelario de Guayaquil, saltan las dudas desde cuándo está en funcionamiento dicha prisión inhabilitada a finales de 2013, tras la fuga de 19 presos, el 11 de febrero de ese mismo año. En ese escape participó alias Rasquiña y alias Fito, líderes de Los Choneros.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló ayer en entrevista a un medio televisivo que “se reabre un centro de máxima seguridad para líderes de organizaciones delictivas, para que sepan que de aquí en adelante si van a acometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios con un régimen disciplinario distinto y que se van a eliminar todas las prebendas a las que han estado acostumbrados”, apuntó.

El 3 de septiembre de 2021, Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) de ese entonces, protagonizó un recorrido por dicha infraestructura y enfatizó que se realizaban trabajos de adecuaciones para su posterior funcionamiento. Este lugar fue construido en dos años y solo estuvo operativo desde 2010 al 2013 (revisar infografía).

Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no confirmó desde cuándo está habilitada la prisión. Solo se conoce que ya recibió a cinco convictos, pero no se ha detallado si hay más presos en ese lugar.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expuso ayer en rueda de prensa que no se descartan más traslados en caso de necesitarse.

“Hay cosas que sí podemos hacer rápidamente, como rehabilitar la infraestructura que no estaba siendo utilizada, y eso es lo que se ha hecho con La Roca, que apenas requería unas cuantas intervenciones para habilitarla de forma rápida y en las próximas semanas se tomarán medidas complementarias para que esté en su máxima capacidad y eso ya nos ofrece una alternativa”, aseguró Jiménez.

Más temprano, Pablo Cueva, director de la cárcel de Turi, enfatizó que no tenían reportes de altercados o de levantamientos en el centro de reclusión por el traslado de los cabecillas de las bandas hacia la ciudad de Guayaquil.

“No tenemos reacciones a estos desplazamientos, no hay acciones de los PPL y estamos retomando la tranquilidad en el sitio con normalidad”.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, enfatizó que no puede garantizar que no existan más muertes violentas al interior de las cárceles, pero que trabajan en que no se den nuevos motines.

“Nadie puede asegurar que se va a producir un hecho de estos, pero lo que sí podemos afirmar es que estamos adoptando las disposiciones para actuar con rapidez y con contundencia para reducir estos hechos en el país”.

El pasado 11 de enero, SNAI respondió a EXPRESO que recibió $ 30 millones para “un proyecto destinado al mejoramiento de la infraestructura y fortalecimiento del sistema de vigilancia. No obstante, se reservó de detallar las obras a realizar con ese rubro y dijo que “se trabaja bajo reserva porque incluyen temas sensibles”.

El SNAI recibió a finales de 2021 $ 30 millones para ejecutar cambios en seguridad y vigilancia.

SNAI recibió poderes en diciembre

El 8 de diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 280 para delegar al SNAI la competencia para la contratación de obras de construcción y remodelación en el Sistema de Rehabilitación Social. Ahí se incluyó obras de adecentamiento, restauración, modificación e incorporación de áreas. “El SNAI podrá encargarse de todo el proceso precontractual y contractual de las obras, incluida la elaboración de pliegos, la adjudicación de los contratos”.

El Centro de Privación de Libertad de Machala registró una jornada cargada de tensión por un nuevo incidente que se registró ayer, pasadas las 13:30, en el área de varones.

Internos retuvieron por varias horas a unas 20 personas, entre guías penitenciarios, funcionarios de áreas administrativas y del Ministerio de Salud Pública (MSP), según fuentes consultadas. Este hecho se habría registrado como protesta por los traslados de cinco supuestos líderes de bandas que operan en la cárcel de Turi, en Cuenca. Esa decisión la tomó el Gobierno ante la matanza de personas privadas de la libertad del domingo pasado en ese centro penitenciario: 20 reos murieron, 19 por una causa violenta y 1 por envenenamiento, según la información oficial. Todos los cuerpos ya habían sido identificados. Y hasta el mediodía de ayer, las autoridades habían entregado 15.

Un grupo de reos bloqueó puerta principal con tanques de gas

Ante la emergencia en Machala, la Policía Nacional activó protocolos de seguridad, en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). En la parte exterior, los agentes formaron un perímetro. Mientras que en la parte interior, varios privados de la libertad bloquearon la puerta principal con cilindros de gas. Pasadas las 15:30 de ayer, la situación se tranquilizó luego que autoridades dialogaron con los internos que organizaron esa protesta.

Ese centro carcelario ha registrado otros problemas a lo largo de los años. Ahí han ocurrido fugas de internos, por ejemplo. El año pasado se conoció información de un proyecto para construir una nueva cárcel para esa ciudad.