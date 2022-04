El mayor flujo de información y la presencia de autoridades a raíz de la masacre ocurrida en Turi muestra una respuesta distinta del Gobierno nacional a diferencia de las anteriores matanzas dadas en 2021 al interior de las prisiones, cuando no hubo mayor detalle de lo sucedido hasta días después de los hechos ocurridos y que a su vez las autoridades comuniquen lo sucedido.

“Creo que no es perfecto pero se ve algo de plan. Ahora de que esto sea efectivo eso no te puedo dar razón, porque para muestra, es que no han recuperado las armas y eso se vio en las ruedas de prensa anunciadas después de que señalaron que se ha tomado el control”, expuso el catedrático y experto en Seguridad y Derechos Humanos, Efrén Salgado.

Cinco cabecillas de bandas delictivas serán trasladados a una sola cárcel Leer más

Para Oswaldo Moreno, consultor político, esta postura que se adoptó desde el gabinete relacionada al sector de la seguridad del país, es destacable lo visto durante el domingo y lunes pero aún es necesario esperar los resultados que se puedan derivar de las acciones adoptadas.

“En primera instancia creo que responden al cambio de autoridades y que enfrentan el problema con una posición de primera persona, eso es positivo, en alguna manera. Pero el hecho está en los resultados y para ello, hay que esperar, eso es lo de fondo, porque ya es parte de una situación que se repite y eso no puede suceder, no se puede volver como algo normal”.

Frente a este tipo de observaciones y planteamientos de que por qué antes no se pudo reaccionar de mejor forma y determinar responsabilidades a las autoridades, el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, señaló que “el descuido del Estado que ha sido durante años y no se puede solucionar de un mes para otro” y que a diferencia de meses anteriores, ahora se cuenta con una política pública y una planificación de 2021 al 2025 y que “obviamente hay situaciones que se deberán modificar” para lograr el control.

Mensajes. Veinte reos fueron asesinados poco después del cambio de autoridades, el Gobierno respondió. Pero aún se espera la garantía de no más masacres.

Jhon Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, expone este caso como un intercambio de mensajes entre las autoridades y los grupos encerrados en las cárceles del país. Debido a que, a una semana de nombrarse a las nuevas autoridades de seguridad, se propinó un ataque que dejó 20 fallecidos y que por el lado del Estado, los ministros se movilizaron hasta el lugar para además de gestionar logística y ayuda en la medida de lo posible, mostraron que “están dando la cara y accionando”.

Motín en Turi: Encuentran 197 indicios balísticos pero no armas de fuego Leer más

Marulanda es enfático en que los ministros y el Estado como tal deben demostrar que tienen la autoridad y el poder para dominar la situación y que estas acciones deben permanecer y no solo quedarse en la actualización de datos para la ciudadanía.

“Es la decisión política de acabar con la perturbación que significa la inestabilidad en las cárceles, la primera es privatizando el servicio carcelario que por lo general son más severas y se espera un mejor funcionamiento, también es prometer, hacer y utilizar las cárceles de máxima seguridad en determinados sitios aislados que permitan el buen cumplimiento de las penas respectivas”.

El militar retirado recuerda que no son medidas inmediatas y de corto plazo, pero sí de mediano tiempo que permitirán cumplir con acciones contundentes que van más allá de los simples mensajes.

“Es casi imposible tomar una medida drástica y radical después de lo que sucedió en Cuenca. Sí se pueden adelantar algunos pasos como una purga al interior de la guardia carcelaria y un empoderamiento de la policía para apoyar a los guías penitenciarios; y a su vez, a los militares quitarle los impedimentos legales. Ese es un mensaje que hay que enviarlo y ejecutarlo, porque enviarlo y no hacerlo es como nada”.

Fallecidos en el motín en la cárcel de Turi se eleva a 20 Leer más

Detalles de la situación en la cárcel

En contraste a las masacres ocurridas en 2021, ayer se mostró a las máximas autoridades del gabinete del sector de la seguridad, reunidas previo a los anuncios de datos oficiales. Un escenario similar se observó el domingo cuando en una especie de bloque ofrecieron una rueda de prensa sobre lo ocurrido en la cárcel de Turi.