Correa tilda de vacía la nueva marca país y recuerda 'All You Need is Ecuador'

All you need is to criticize? 24 horas después de que Ecuador oficializara, vía decreto ejecutivo, su nueva marca país, a la que ha llamado Ecuador, brilla auténticamente, el exvicepresidente de Ecuador y sentenciado por corrupción, Rafael Correa, recurrió a X para expresar su descontento: "El odio y la mediocridad impidieron que se continúe con la marca país más exitosa de la historia, que además implicaba todo un concepto: la diversidad de nuestro país, sus colores, sus aromas, sus sabores".

La marca a la que se refirió Correa es All You Need is Ecuador (Todo lo que Necesitas es Ecuador), lanzada oficialmente en abril de 2014 durante el gobierno de Correa. Esta campaña, al igual que la actual, se diseñó para promocionar al país como un destino turístico diverso y accesible, destacando la variedad de sus atractivos naturales y culturales.

Correa destacó, en su mensaje, que debido a la dolarización, Ecuador es un país caro, pero su ventaja competitiva radica en la proximidad de playas, montañas, selvas y las islas Galápagos; algo que fue encapsulado en el lema "All You Need is Ecuador".

El presidente también criticó las marcas país presentadas por los tres últimos gobiernos, calificando la actual como "la más espantosa y vacía de todas". Expresó su frustración ante estos cambios y enfatizó que la continuidad y el respeto por las identidades previas son esenciales para mantener una imagen coherente y efectiva del país a nivel internacional.

La nueva marca país brilla como el sol

Ecuador le dice "hola" al mundo con una nueva imagen. El presidente Daniel Noboa decretó la nueva marca país para Ecuador, estableciendo las directrices visuales e identitarias para su posicionamiento nacional e internacional a través del Decreto Ejecutivo 299.

Según el decreto, las instituciones públicas y organizaciones privadas interesadas en utilizar la imagen deben solicitar la licencia a través de entidades del Ejecutivo.

La Comisión Estratégica de Marcas será responsable de revisar las autorizaciones y garantizar el uso correcto de las licencias. Además, el Decreto Ejecutivo especifica que el signo de la marca país no puede reproducirse ni usarse de manera diferente a lo establecido en el Manual de Licenciatarios.

En un video publicado en la red social X, el ministro de Turismo, Niels Olsen, celebró que Ecuador ya tenga oficialmente nueva identidad: "En Ecuador tenemos tanto que queremos repartirlo al resto. Tenemos tanta historia, cultura, naturaleza, gente maravillosa; una calidez que se expande e irradia y que ahora iluminará a todo el mundo", dice el video promocional de la nueva marca país, con un recuento de postales que presentan al mundo las cuatro regiones de Ecuador.

El ministro de Turismo invitó a los ecuatorianos a visitar el sitio web de la marca país para replicar las imágenes, los videos y los modelos de souvenirs con la nueva identidad de Ecuador.

