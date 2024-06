Daniel Noboa sobre Nayib Bukele: "El tipo es arrogante"

El portal estadounidense The New Yorker publicó un reportaje denominado Ecuador's Risky War on Narcos (La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos), en la que el periodista norteamericano Jon Lee Anderson plasmó los hechos de violencia registrados en el país sudamericano en los últimos meses, así como una serie de entrevistas que realizó al presidente Daniel Noboa.

El cronista acompañó al primer mandatario en varios recorridos por zonas de Ecuador, donde mantuvo encuentros con funcionarios de Gobierno y autoridades municipales.

En una entrevista efectuada a Noboa mientras se dirigía a inaugurar un proyecto habitacional cerca de Riobamba, Anderson le consultó sus impresiones sobre varios líderes de Latinoamérica. Respecto al gobernante con el que se sentía alineado, el mandatario ecuatoriano nombró al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Noboa dijo que había conocido a Lula quince años atrás, en una 'cumbre de líderes empresariales padre e hijo' organizada por el magnate mexicano de las comunicaciones Carlos Slim. Desde entonces, Lula le había impresionado por su astucia política y su capacidad para impulsar una agenda", refirió Anderson en su reportaje, publicado este lunes 17 de junio del 2024.

Pero también tuvo palabras para otros presidentes de la región. Que el chileno Gabriel Boric está "cohibido por sus socios de coalición de extrema izquierda", le dijo Noboa a Anderson. Aunque dijo que "parece estar bien" y que "no es un problema que yo tenga".

Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo definió como un "sabelotodo de izquierdas", y afirmó que tiene la costumbre de dar discursos en lugar de entablar conversaciones. "Es inteligente, pero no está logrando nada", refirió el mandatario ecuatoriano.

Pero para Noboa, el presidente de Argentina, Javier Milei, "era peor", según recogió el periodista estadounidense en su reportaje. "No sé por qué cree que es tan grandioso. No ha logrado nada desde que se convirtió en presidente. Parece lleno de sí mismo, lo cual es muy argentino, de hecho".

Daniel Noboa y Javier Milei, durante la ceremonia de investidura para el segundo período de Nayib Bukele, en San Salvador, hace pocas semanas. Presidencia de Ecuador

Anderson contó en su reportaje que al nombrar a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Noboa frunció el ceño y replicó: "El tipo es arrogante y todo. Se trata de controlar el poder para sí mismo y enriquecer a su familia". Que había pocas familias que agrupaban toda la riqueza en ese país centroamericano, comentó el mandatario ecuatoriano, "y ahora están los Bukele".

"Noté que Bukele se había referido a sí mismo como 'el dictador más cool del mundo'. Noboa sonrió con sarcasmo y dijo: 'Sí, en un país del tamaño de Guayas', una provincia mediana de Ecuador", expuso Anderson en la crónica.

Hasta las 21:00 de este lunes 17 de junio, tras la publicación del reportaje, ninguno de los presidentes nombrados por Daniel Noboa ha reaccionado a sus declaraciones.

