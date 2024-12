De “niña vaga” a “el poder se les sube a la cabeza”: el 2024 de Aquiles Álvarez en X

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido protagonista de diversas controversias a lo largo de 2024, tanto en sus discursos como en sus intervenciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde tiene una presencia muy activa.

Ana Chóez cierra caso contra alcalde Aquiles Álvarez tras recibir disculpas públicas Leer más

Álvarez ha confrontado y respondido a periodistas, ciudadanos y funcionarios públicos, y en varias ocasiones sus declaraciones han generado controversia. A continuación, te presentamos una recopilación de las 9 frases más polémicas que ha dicho durante este 2024.

RELACIONADAS Álvarez anuncia la ampliación del malecón e intervención en Puerto Santa Ana en 2025

1. "El peor Ministro de Deportes de la historia"



El 6 de abril se celebró la Asamblea de Socios de Barcelona, en la que se determinó que se realizarán elecciones para elegir al nuevo directorio.

El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien es socio del club torero, participó en la Asamblea y calificó a Andrés Guschmer como "el peor Ministro de Deportes de la historia".

En ese momento, Guschmer ocupaba el cargo de Ministro, posición que mantuvo hasta el 31 de agosto, cuando presentó su renuncia.

2. "Los ministros Guschmer y Vega compiten por ver quién es el más turro"

Lo dijo durante un enlace radial del 3 de julio. En ese entonces, el alcalde de Guayaquil estaba en disputa con el Ministerio de Finanzas, ya que esta cartera aún no había firmado el documento que permitiría al Municipio de Guayaquil acceder al desembolso de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF). Este monto estaba destinado a la provisión de agua potable en la zona de Monte Sinaí. Álvarez aseguró que la negativa a firmar era una cuestión puramente política.

Álvarez anuncia la ampliación del malecón e intervención en Puerto Santa Ana en 2025 Leer más

“Aquí lo que pasa es que no quieren que Guayaquil tenga gestión, este problema es político. Estamos hablando de un presidente de la República que quiere la reelección, pero no quiere que ningún funcionario en actividad, ningún alcalde o prefecto que sea de la Revolución Ciudadana, tenga gestión porque a la hora de la hora cuando se trate de definir un presidente será con la Revolución Ciudadana…, entonces no quieren que haya gestión. Yo he hablado con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Tengo otro número, le escribí de eso, le pregunté que cuándo hablamos y lo que dijo fue: yo te aviso. Ya se porta idiota. Hay un ministro que va a ser recordado como el peor ministro de la historia, que sabemos que es el señor Guschmer (ministro de Deportes), pero el señor Vega ya lo está pasando. Están compitiendo por quien es el más turro. Pese a ello, nos estamos organizando y vamos a reclamar con la gente en las calles”, dijo.

3. "No hay nada que ocultar ni temer"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó el 23 de julio de 2024 a la serie de allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Triple A.

El caso Triple A se desprende de la denuncia que el Gobierno de Daniel Noboa presentó sobre un presunto tráfico ilegal de combustible por parte de la empresa Copedesa, de la familia de Álvarez.

"Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia", sostuvo Álvarez a través de su cuenta de X e insistió en que "de nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer".

4. “Niña vaga", en referencia a Lucía Jaramillo

El 16 de julio de 2024, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo anunciaba que presentará una denuncia electoral por presunta violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Aquiles Álvarez sobre la postura de Guschmer con Barcelona: "Lo ha hecho personal" Leer más

Esto a raíz de que Álvarez la ataque tras el anuncio del bloque de Gobierno sobre la creación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a su familia.

“Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo”, reaccionó Álvarez a través de su cuenta de X y sostuvo que la acusación hecha en contra de la empresa de su familia es una “cortina de humo con todas sus porquerías” y que “en Fiscalía nos vemos”.

Los dardos de Álvarez también apuntaron a Lucía Jaramillo: “Niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana (Paola Jaramillo). Fiscalicen lo que quieran (...). Dejen de vender humo, peor con una vocera turra como esta niña que solo sabe hablar sobre carteras y perfumes y no de combustible. Son una porquería”.

La asambleísta Jaramillo, por su parte, replicó señalando por el alcalde Álvarez y dijo que “me esperaba una respuesta de altura digna de un alcalde, pero a su vez recibí insultos denigrantes provenientes de un cavernícola que gobierna la ciudad”.

RELACIONADAS Polémico cruce de mensajes entre Aquiles Álvarez y el periodista Diego Arcos

5. "Así trabajan, a punta de amenazas. El ‘poder’ se les sube rápido a la cabeza"

En la noche del 13 de diciembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció en redes sociales que el Gobierno central está llevando a cabo una persecución política en su contra y contra el Municipio. Según Álvarez, este ataque forma parte de un plan sistemático de hostigamientos tanto personales como institucionales, que estaría siendo encabezado por el Ministerio de Ambiente.

El 14 de diciembre, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, respondió con dureza: "Tal vez como no vives la ciudad, sino desde una oficina, no te das cuenta de los problemas de contaminación. Pon a trabajar a tu equipo, bien mediocre". Manzano también calificó la situación como un posible delito ambiental.

Álvarez había señalado previamente varias acciones como parte del "libreto de persecución", incluyendo denuncias en su contra, investigaciones sobre la empresa Urvaseo y un operativo de la Fiscalía en el relleno sanitario, al que calificó de "ingreso violento". Además, compartió un video en el que acusó a Manzano de tener una actitud "prepotente" y usar amenazas para imponer decisiones. "Así trabajan, a punta de amenazas. El ‘poder’ se les sube rápido a la cabeza", señaló.

6. "Es campeón para sufrir Mr. Arcos"

Aquiles Álvarez vs Daniel Noboa: cronología de la intensa disputa política Leer más

El domingo 23 de noviembre, Aquiles Álvarez criticó en su cuenta de X al periodista deportivo Diego Arcos, luego de que éste publicara una fotografía de la venta de camisetas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en plena vía pública, acompañada de la leyenda "piratería ambulante".

"El país en la m sin poder llevar el pan a la casa y este señor sufriendo por estupideces. Es campeón para sufrir Mr. Arcos", respondió Álvarez.

7. "Si te metes con mi hermano, te parto la trompa"

En el mismo intercambio con el periodista deportivo Diego Arcos, éste no guardó silencio y le respondió publicando un mensaje de WhatsApp atribuido a Álvarez, en el que lo insulta y le amenaza con "partirle la trompa" si seguía mencionando a su hermano Antonio.

8. "Liderando esta mamarrachada, el abogado mamarracho..."

El 25 de noviembre, el asambleísta perteneciente a la bancada oficialista, Jorge Chamba, acudió a la Fiscalía de La Merced, en el centro de Guayaquil, para presentar una denuncia en contra del consorcio Urvaseo, encargado del sistema de recolección de desechos en la ciudad, por el presunto delito de peculado.

RELACIONADAS Juez dicta medidas sustitutivas para cinco implicados en el caso Triple A

Triple A: Juez decide si dicta prisión preventiva u otras medidas para 5 procesados Leer más

Este hecho generó una respuesta inmediata de Aquiles Álvarez. En su cuenta de X, el alcalde publicó un video de Chamba interponiendo la denuncia en la Fiscalía y calificó el acto como "nuevo show".

"Liderando esta mamarrachada, el abogado mamarracho, junto al peor exconcejal de la historia de Guayaquil", dijo.

9 "Qué pereza gobernar peleando por Twitter"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó fuertemente al presidente Daniel Noboa tras los señalamientos que el mandatario hizo sobre su gestión municipal y el caso Triple A, una investigación sobre una presunta red de tráfico de combustible.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!