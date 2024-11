Polémico cruce de mensajes entre Aquiles Álvarez y el periodista Diego Arcos

Una reciente publicación en redes sociales se ha convertido en el epicentro de un álgido intercambio de mensajes entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el conocido periodista deportivo, Diego Arcos.

Todo comenzó cuando Arcos compartió una fotografía en su cuenta de X, el pasado 18 de noviembre, que mostraba un vehículo cargado con camisetas de Ecuador.

La imagen provocó la reacción del burgomaestre de la ciudad. La mañana del sábado 23 de noviembre, el alcalde no dudó en expresar su descontento en las mismas redes sociales.

"El país en la m sin poder llevar el pan a la casa y este señor sufriendo por estupideces. Es campeón para sufrir Mr. Arcos", comentó, visible molesto con la situación.

Respuesta de Diego Arcos

El periodista, lejos de permanecer callado ante estas declaraciones, respondió con firmeza recordando un episodio pasado donde había sido invitado por el mismo alcalde a ser parte de su proyecto político y lo envía a dosificar sus emociones.

"Si recuerda cuando me llamó a ser parte de su equipo y me dijo que quería a los mejores. Mantenga esa ruta y no insulte gente, como a mí, por exponer pensamientos", escribió Arcos, adjuntando además una captura de pantalla de un mensaje antiguo donde el alcalde parecía amenazar: "Si te metes con mi hermano, te parto la trompa".

Señor alcalde, tiene una ciudad maravillosa para luchar por ella y está en esa tarea, sugiero se dedique a seguir en su lucha.

Si recuerda cuando me llamó a ser parte d su equipo y me dijo que quería a los mejores.

La discusión no se quedó ahí. En una réplica posterior, el alcalde calificó a Arcos de "flojo", agregando: "Gracias a Dios nunca fuiste parte del equipo, te dio miedo aceptar y ser parte y pelear por sacar adelante tu ciudad. Guayaquil no es para flojos". Esta escalada verbal ha resonado fuertemente en las redes, polarizando opiniones entre los usuarios de X.

Reacciones de los usuarios en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios manifestaron su apoyo a Arcos, mientras que otros apoyaron al alcalde, y no faltaron aquellos que tomaron la situación con cierta ironía.

"Ese man si algo no le gusta siempre p.... o si alguien lo p... al man siempre te escribe al privado", expresó @XavierCarvache1 en un comentario que refleja la división de opiniones.

Por otro lado, @Jsv_2298 criticó la postura del periodista, "Pero tiene razón, ese tipo se está ganando la vida mientras un montón de c.... promueven la ludopatía", agregó.

